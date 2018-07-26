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В Ярославской области в Волге утонул семилетний мальчик
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В Ярославской области в Волге утонул семилетний мальчик 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Мальчик остался без присмотра родителей
Сегодня днём в Рыбинске произошло несчастье: утонул семилетний мальчик. Ребёнок остался без присмотра взрослых, подошёл к Волге и зашёл в воду. Что произошло дальше, к сожалению, пока неизвестно. Но мальчик начал тонуть. Возможно, ребёнок оступился. Увидев барахтающегося ребёнка, в воду кинулись прохожие. Они-то и достали мальчика из воды. Но, к сожалению, помочь ему не смогли.
— В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Напомним, недавно в Волге утонул 18-летний юноша.
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