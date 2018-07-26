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Мама обалдела, когда ее сын сказал это после ужина. Это золото!
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Мама обалдела, когда ее сын сказал это после ужина. Это золото! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Почти каждый вечер я готовлю ужин для своей семьи — Криса и наших детей. Я всегда прилагаю все усилия, чтобы блюда были вкусные и сбалансированные. Они сделаны с любовью даже в самые тяжелые дни. Как мама я чувствую, что возможно, они ничего особого не значат, и воспринимаются как само собой разумеющиеся. Однако, прошлой ночью Зейн, мой сын, закончил ужин и, прежде чем пойти наверх, сказал: «Мама, когда у меня будут дети, я хотел бы, чтобы у нас всегда был такой ужин, как в нашей семье!»
Это заявление само по себе очень много значило для меня. Мое сердце растаяло. Но потом я узнала, что на самом деле он писал про наши ужины (он писатель). Он сказал: ‘Один из моментов, которые я описывал, состоит в том, что приготовленные вами блюда символизируют стабильность в моей жизни.» Я не могу описать вам, как я себя чувствовала, когда мой 16-летний сын рассказал вам, что этот повторяющийся, часто утомительный, однообразный ритуал, который я делаю каждый вечер означает стабильность в его жизни. Поэтому, когда вы готовите ужин и едите вместе с детьми 5000-й раз, и вы думаете, что это никого не волнует…подумайте еще раз. Я считаю, что это для них значит гораздо больше, чем мы думаем или даже больше, чем они говорят.
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