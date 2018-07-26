«Мальчик в папу»: Кристина Агилера впервые опубликовала фото десятилетнего сына

Популярная певица и актриса Кристина Агилера , как и многие мировые знаменитости, крайне редко делится в социальной сети фотографиями детей. Ее старший сын Макс в этом году отметил свой десятый день рождения, а звездная мама только решилась на публикацию общего с ним снимка.

Американская певица Кристина Агилера уже долгое время счастливо живет в фактическом браке со своим возлюбленным Мэттью Ратлером, от которого в 2014 году родила дочь Саммер. Кроме того, у артистки есть еще и старший сын Макс от первого брака с музыкальным продюсером Джорданом Брэтманом.

Впрочем, поп-дива никогда не показывает публике ни снимки сына, ни фотокарточки с его младшей сестрой. И пусть поклонники уже имели удовольствие видеть обоих детей знаменитой блондинки благодаря проворству репортеров, но трогательный семейный снимок в микроблоге Кристины, опубликованный ею несколько часов назад, произвел настоящий фурор. На фотографии Агилера лежит на диване рядом со своим наследником, который увлеченно смотрит на экран гаджета.

«Какая идиллия! Я в восторге» «Вот оно — счастье! Но мальчик не очень удался» «Шикарный снимок» «Мальчик явно в папу… не очень симпатичный» «Какое милое фото», — неустанно восхищались в сети поклонники голосистой красавицы. Кроме того, многие подписчики певицы успели заметить не только трогательность момента, но и прогресс в похудении. Напомним, что не так давно Кристину открыто упрекали в том, что она перестала следить за своим весом и потеряла из-за полноты былое изящество и очарование.