Аллергическая реакция у ребенка

Фото: ShutterstockАллергическая реакция у ребенкаУ ребенка может быть аллергическая реакция по целому ряду причин. У младенцев чувствительная кожа, что создает вероятность для развития сыпи. Даже небольшое раздражение кожи ребенка может быть достаточным, чтобы вызвать сыпь.

Идентификация причины аллергической реакции или чувствительности может предотвратить и лечить будущие реакции.

Виды аллергической реакции у детей

У детей может быть несколько типов сыпи на коже, которые имеют ряд причин. Некоторые аллергические реакции могут вызвать такие симптомы, как тошнота и рвота. Общие типы аллергических реакций у младенцев включают:

Экзема

Раздражающие ткани, мыло и другие факторы могут привести к вспышкам экземы у детей. Экзема является одним из наиболее распространенных состояний кожи у младенцев. Существуют различные типы экземы, но атопическая экзема является одной из наиболее вероятных. Сыпь экземы может состоять из крошечных красных точек или выглядеть как чешуйчатая, сухая кожа.

Врачи не знают, почему у людей развивается экзема, но это может быть связано с сочетанием генетических и экологических факторов.

Папулезная крапивница

Папулезная крапивница — локализованная аллергическая реакция на укусы. Укусы от различных насекомых, включая комаров, клещей и клопов, могут вызвать реакцию. Хотя она обычно поражает детей в возрасте от 2 до 6 лет, папулезная крапивница также может встречаться и у младенцев. Папулезная крапивница напоминает небольшие скопления красной сыпи. Папулезная крапивница может длиться несколько дней или даже недель.

Крапивница

При аллергической реакции на какое-либо вещество организм продуцирует химическое вещество, называемое гистамином, которое может привести к развитию сыпи и других симптомов аллергии. Сыпь обычно представляет пятна розового или красного цвета с тонкой красной каймой. Сыпь может развиваться в любом месте тела.

Пищевая аллергия

У ребенка может появиться сыпь в результате пищевой аллергии. Около 6% детей в возрасте до 2 лет имеют аллергию на питание.

Признаки пищевой аллергии могут включать симптомы:

крапивница;

зуд;

кашель;

рвота;

кровь в стуле.

Пищевые продукты, на которые чаще всего развивается аллергия:

молоко и молочные продукты;

арахис;

моллюски.

Зачастую врачи рекомендуют родителям вводить новые продукты ребенку по одному за раз. Таким образом, если развивается аллергическая реакция, легче определить, какая пища вызывает реакцию.

Аллергические реакции у детей — лечение

Не все реакции у младенцев требуют лечения. Например, умеренная сыпь, вероятно, исчезнет через несколько часов и может не беспокоить ребенка. Однако, если симптомы реакции вызывают видимый дискомфорт, может потребоваться лечение.

Лечение зависит от типа сыпи или реакции. В целом, следующие процедуры могут помочь:

Избегайте мыла, моющих средств и лосьонов, которые могут раздражать кожу ребенка.

Использование гипоаллергенного увлажняющего крема после купания ребенка может помочь предотвратить сухость кожи. Увлажняющие средства также могут защитить кожу от раздражителей.

Использование 1-процентного крема гидрокортизона, который может убирать кожные высыпания, связанные с экземой или другими аллергическими реакциями.

Профилактика

Невозможно предотвратить аллергические реакции у детей, но существуют шаги, которые могут предпринять родители для снижения риска. К ним относятся:

стирка одежды ребенка гипоаллергенным моющим средством;

стирать постельное белье ребенка в горячей воде каждую неделю, чтобы уменьшить вероятность появления пылевых клещей;

введение новых продуктов по одному.

После определения аллергена следует избегать употребления этого продукта.

Когда нужно обратиться к врачу

Аллергические реакции у детей часто лечат дома. Однако в некоторых случаях лучше всего обратиться к врачу. Если сыпь распространяется или ухудшается с течением времени, человек должен проконсультироваться с врачом. Также важно обратиться за медицинской помощью, если на коже появляются признаки инфекции, такие как пузырьки, кровотечение или просачивающаяся жидкость.

В некоторых случаях сыпь может означать другую болезнь. Если появляется сыпь со следующими симптомами, необходимо проконсультироваться с врачом:

вялость;

плохой аппетит;

кашель;

чрезмерный плач.

Младенцы, у которых развиваются такие аллергические реакции, как свистящее дыхание, отек губ или языка, затрудненное дыхание, требуют немедленной медицинской помощи. Они могут иметь анафилактическую реакцию.