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Спасатели нашли тело третьего ребенка, утонувшего под Астраханью
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Спасатели нашли тело третьего ребенка, утонувшего под Астраханью 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело третьего ребенка, погибшего при опрокидывании лодки в Астраханской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по области.
"В 18.05 мск обнаружен третий ребенок. Это — девочка 2008 года рождения", — сказал он.
По версии следствия, вечером 22 июля местный житель в состоянии наркотического опьянения взял у знакомого лодку, чтобы переправить девять детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино. Во время переправы мужчина совершил резкий маневр, из-за чего лодка опрокинулась, и дети оказались в воде. Шестерых удалось спасти, трое детей утонули.
В воскресенье было обнаружено тело девочки 2003 года рождения, в понедельник — мальчика 2010 года рождения. Поиски тела третьего ребенка продолжались. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области взяла расследование дела на контроль.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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