Лив Тайлер оставила мужа и детей

Мать троих детей рассказала, что возможность отдохнуть от семьи и круглосуточных родительских обязанностей, посвятить время своим увлечениям помогает ей стать лучшей мамой.

Лив заметила, что очень любит находиться вдали от семьи, хотя каждый раз с нетерпением ждет новой встречи с детьми.

Лив Тайлер стала почетной гостьей на гонках Формулы-Е, организатором которых стал Алехандро Агаг . Несмотря на то, что актриса не является большой поклонницей автомобильного транспорта, Лив не смогла отказаться от предложения примерить на себя роль гонщицы. Тайлер призналась, что любит приобретать необычный опыт, встречаться с интересными людьми. Актриса добавила: «Это каникулы от материнства. Я на самом деле очень ценю своих детей, я так благодарна своей работе за то, что в моей жизни периоды длительного пребывания с семьей чередуются с периодами занятости вне дома. Я могу посвятить время себе, своим пристрастиям».