Лив Тайлер оставила мужа и детей 

Мать троих детей рассказала, что возможность отдохнуть от семьи и круглосуточных родительских обязанностей, посвятить время своим увлечениям помогает ей стать лучшей мамой.
Лив заметила, что очень любит находиться вдали от семьи, хотя каждый раз с нетерпением ждет новой встречи с детьми.
Лив Тайлер стала почетной гостьей на гонках Формулы-Е, организатором которых стал Алехандро Агаг. Несмотря на то, что актриса не является большой поклонницей автомобильного транспорта, Лив не смогла отказаться от предложения примерить на себя роль гонщицы. Тайлер призналась, что любит приобретать необычный опыт, встречаться с интересными людьми. Актриса добавила: «Это каникулы от материнства. Я на самом деле очень ценю своих детей, я так благодарна своей работе за то, что в моей жизни периоды длительного пребывания с семьей чередуются с периодами занятости вне дома. Я могу посвятить время себе, своим пристрастиям».
Младшие дети Лив 3-летний Сейлор и 2-летняя Лула еще слишком малы, чтобы понять, какая замечательная и талантливая мама им досталась. Но актриса выразила надежду однажды также увидеть, как ее наследники катаются на гоночных машинах. Многие звездные участники гонок на электрокарах были восхищены умениями Тайлер. Сама актриса пояснила: «Мне пришлось научиться хорошо водить машину во время съемок. К тому же я много времени провела в компании каскадеров». Коллегам Лив — Крису Хемсворту, Патрику Демпси и Орландо Блуму повезло меньше — они умудрились врезаться в ограждения на подобных мероприятиях.