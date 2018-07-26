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В родильном доме на Сосновой улице за две недели выдано 40 свидетельств о рождении
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В родильном доме на Сосновой улице за две недели выдано 40 свидетельств о рождении 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
— Мы начали сотрудничать с отделом ЗАГС, и теперь можно получить свидетельство о рождении ребенка прямо в день выписки мамы и малыша. На данный момент документов выдано в равной пропорции: 20 — мальчикам и 20 — девочкам, — отметили в пресс-службе больницы.
Напомним, в родильном доме горбольницы №52 в день выписки можно получить свидетельство о рождении, а также справку о рождении для назначения пособия. Для этого по прибытии в роддом необходимо предоставить оригиналы паспортов родителей и свидетельства о заключении брака (при наличии).
Роддом находится по адресу: улица Сосновая, дом 11. (ео)
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