В родильном доме на Сосновой улице за две недели выдано 40 свидетельств о рождении

— Мы начали сотрудничать с отделом ЗАГС, и теперь можно получить свидетельство о рождении ребенка прямо в день выписки мамы и малыша. На данный момент документов выдано в равной пропорции: 20 — мальчикам и 20 — девочкам, — отметили в пресс-службе больницы.

Напомним, в родильном доме горбольницы №52 в день выписки можно получить свидетельство о рождении, а также справку о рождении для назначения пособия. Для этого по прибытии в роддом необходимо предоставить оригиналы паспортов родителей и свидетельства о заключении брака (при наличии).

Роддом находится по адресу: улица Сосновая, дом 11. (ео)