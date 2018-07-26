Заблудившегося ребенка нашли по номеру на татуировке

В Китае потерявшегося ребенка нашли благодаря татуировке с номером телефона матери на его руке. Мальчика искали несколько дней. Как предполагают его родители, он убежал из дома и заблудился.

Полицейские в провинции Чжэцзян нашли ребенка на автомагистрали между городами Вэньчжоу и Тайчжоу. Из-за особенностей развития он не сумел назвать свое имя и домашний адрес. Однако на его предплечье был вытатуирован номер телефона его мамы, сообщает РИА Новости со ссылкой на. Сотрудники полиции связались с женщиной, и она забрала сына из участка.

По словам мамы, татуировка на руке сына сделана неслучайно: если мальчик потеряется, нашедший его всегда сможет связаться с родителями ребенка.

Как выяснилось, этот ребенок уже неоднократно убегал из дома и пропадал.