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Батарейка убила девочку на Кубани
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Батарейка убила девочку на Кубани 

Национальная Служба Новостей 48 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Трагедией обернулась непроизвольная шалость ребёнка в Краснодарском крае. Девятилетняя девочка из села Марьино Успенского района умерла после того как проглотила батарейку, которую достала из детской игрушки. Об этом сообщает Телеканал 360.
Пострадавшую госпитализировали в Успенскую центральную районную больницу с сильной температурой. Девочка также жаловалась на боли в пояснице и кишечнике. Врач предположил, что у ребёнка ангина, однако вскоре несовершеннолетняя умерла.
В отношении троих медиков больницы возбуждено уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей, приведших к смерти по неосторожности.
Разобраться правоохранительным органам придётся и с матерью погибшей девочки. Женщина ведёт асоциальный образ жизни — злоупотребляет алкоголем, у неё осталось восемь приемных детей. Соседи говорят, что она взяла их, чтобы получать пособия
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