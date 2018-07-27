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На Кубани ребёнок умер, проглотив батарейку
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На Кубани ребёнок умер, проглотив батарейку 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Девятилетняя девочка из села Марьино Успенского района Краснодарская края проглотила батарейку и спустя сутки скончалась.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на своего корреспондента, малышка пожаловалась родителям на сильные боли в пояснице и кишечнике. Кроме того, у неё поднялась температура.
Прибывшая бригада «Скорой помощи» экстренно отвезла девочку в центральную районную больницу. Дежурный врач поставил предварительный диагноз — ангина. От этой болезни ребёнка начали лечить. Однако уже на следующий день девочка умерла.
Позже специалисты провели экспертизу и выяснили, что погибшая проглотила батарейку. Предположительно, она вытащила её из детской игрушки.
По факту случившегося в отношении трёх врачей больницы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Также известно, что у матери погибшей девочки осталось ещё восемь приёмных детей. Со слов её соседей, женщина злоупотребляет спиртным и не участвует в воспитании несовершеннолетних. Также местные жители утверждают, что горе-мать взяла детей на воспитание только ради пособия.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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