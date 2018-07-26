Мать погибшей от голода девочки обвинили в убийстве

Краснокамский суд арестовал на два месяца мать погибшей от голода девочки. Об этом сообщил сайт URA.RU.

Сотрудники следственного комитета провели более ста допросов, многочисленно осмотрели место гибели 14-летней девочки, после чего возбудили уголовное дело в отношении ее матери. Женщину подозревают в жестокости по отношению к своей несовершеннолетней дочери. Она более месяца морила голодом ребенка.

Также против должностных лиц и организаций завели дело по статье «Халатность». Они вовремя не узнали, что погибший ребенок нуждается в помощи.