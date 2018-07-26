Ещё
Мать погибшей от голода девочки обвинили в убийстве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мать погибшей от голода девочки обвинили в убийстве 

360tv.ru 30 минут назад
Краснокамский суд арестовал на два месяца мать погибшей от голода девочки. Об этом сообщил сайт URA.RU.
Сотрудники следственного комитета провели более ста допросов, многочисленно осмотрели место гибели 14-летней девочки, после чего возбудили уголовное дело в отношении ее матери. Женщину подозревают в жестокости по отношению к своей несовершеннолетней дочери. Она более месяца морила голодом ребенка.
Также против должностных лиц и организаций завели дело по статье «Халатность». Они вовремя не узнали, что погибший ребенок нуждается в помощи.
Расследование находится под особым контролем у председателя СК Александра Бастрыкина.
360tv.ru: последние новости
Прокуратура начала проверку после ролика с убийством котенка на Алтае Мать ради лечения заморила голодом 14‐летнюю дочь Сломавшаяся пароварка атаковала 3‐месячного ребенка в Москве
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения16
Чем отличаются коричневые яйца от белых46
Что будет, если пить только минеральную воду3
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками5
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем2
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение