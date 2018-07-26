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Победительница конкурса «Миссис Екатеринбург» родила шестого ребёнка
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Победительница конкурса «Миссис Екатеринбург» родила шестого ребёнка 

e1.ru 34 минуты назад
Фото: e1.ru
Победительница конкурса «Миссис Екатеринбург» 2017 Яна Винарская родила шестого ребенка. Об этом E1.RU рассказала директор конкурса Марина Степура.
До сегодняшнего дня у Яны Винарской было пятеро детей. Её старшему сыну 20 лет, средним 11 и 9 лет, младшим двойняшкам по 5 лет.
Роды прошли хорошо, вместе с Яной в палате присутствовал её муж, причем делал это впервые.
Девочка родилась с весом 3,56 кг, её рост 56 см. Родители решили назвать её София.
Как нам рассказала Марина Степура, роженица и её семья находится в больнице. Сейчас они спят.
Обладательница титула «Миссис Екатеринбург» после своей победы рассказала, что решила пойти на конкурс, чтобы развенчать миф о многодетных матерях. Также, в ходе интервью после победы, Яна рассказала, что во время подготовки к конкурсу ей приходилось спать по пять часов.
Кастинг на конкурс «Миссис Екатеринбург 2018» начнётся 15 сентября, а финал конкурса состоится 13 ноября.
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