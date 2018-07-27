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Вместе весело играть и дружить
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Вместе весело играть и дружить 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ново-Переделкино города Москвы
В Отделении социальной реабилитации детей-инвалидов специалисты стараются помочь детям научиться играть и общаться друг с другом.
Игра для ребенка — желанное, интересное, увлекательное занятие. Наша задача сделать эту игру полезной и обучающей. В процессе совместной игровой деятельности у ребёнка формируется умение находить подход к своему партнеру по общению и поддерживать с ним установленный контакт.
Так, во взаимодействии дети могут оказывать взаимную поддержку и помощь другому ребенку, проявлять по отношению к нему сочувствие и сопереживание в неудачи, и радоваться за успех и удачу своего нового друга.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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