Рассекречен пол ребенка Тодоренко и Топалова

Как сообщает издание Super.ru, ребенок звезд родится в декабре. Регина носит под сердцем сына.

Новость очень взволновала фанатов. В комментариях к публикации посыпались вопросы и предположения. Некоторые поклонники утверждали, что Тодоренко не может рожать в декабре так как у нее уже очень большой живот, другие отмечали, что узи-исследование — вещь ненадежная «Как в декабре?живот уже большой.а ходить получается еще 5 месяцев? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», «если в декабре, то у нее середина второго триместра», «Мне просто интересно. Когда, по вашим публикациям, она рожает в декабре, какой нафиг мальчик?! У нас в первом триместре научились определять пол ребенка?» — рассуждали интернет-обыватели.

Будущие родители пока официально не объявляли о скором пополнении. Однако почитатели пары уверены, знаменитости вот-вот станут родителями. Такие разговоры пошли после того, как Тодоренко и Топалов вышли в свет, причем телеведущая выбрала для появления на публике весьма свободное платье.

Отметим, что недавно стало известно о свадьбе звезд. Пара выложила на своих страницах фотографии недвусмысленно намекающие на скорое бракосочетание.

Отметим, что для Регины будущий брак станет первым, а для Влада — вторым. Недавно певец оформил развод с дочерью миллионера, дизайнером Ксенией Данилиной. В интервью Влад отметил, что до свадьбы они почти не жили вместе, поэтому быт для них оказался серьезным испытанием.

Добавим, что об интрижке телеведущей с певцом судачили еще в начале года. Однако тогда знаменитости утверждали, что их связывают исключительно дружеские отношения.

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