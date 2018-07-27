СМИ рассекретили пол будущего ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова

Пока поклонники Регины Тодоренко и Влада Топалова обсуждают помолвку пары, журналистам удалось выяснить, кого же ждут будущие супруги. По информации портала Super.ru тщательно скрывающая беременность телеведущая в декабре подарит певцу первенца. Сообщается, что пара ждет мальчика. Сами же знаменитости и на эту информацию пока предпочитают не реагировать.

Напомним, для Влада Топалова этот брак станет вторым. С первой женой Ксенией Данилиной певец был вместе на протяжении двух лет. Детей у пары не было. Для Регины Тодоренко и брак, и ребенок станут первыми.

А тебе нравится эта пара?

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Фото:Instagram