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Шубская объяснила, почему будет рожать в США
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Шубская объяснила, почему будет рожать в США 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Шубская и Овечкин до последнего не комментировали беременность Настасьи. И вот недавно пара выложила все карты на стол: малыш (скорее всего, будет мальчик — на это намекнул Александр) появится на свет в Америке. Обоих тут же атаковали вопросами: почему они приняли такое решение? Овечкин активно поддерживает все начинания нашего правительства, является членом группы Putin Team — и вдруг такое решение. Настасья объяснила их решение.
В своем сториз (короткое видео в соцсети, которое сохранятся в течение 24 часов) она рассказала, что предполагаемая дата рождения ребенка совпадает с днем, когда супругу нужно быть в США, поэтому было принято решение выбрать клинику именно там. Она пояснила: малыш в любом случае будет русским по духу.
Ранее Шубская в интервью журналу OK! рассказывала, что к ним прилетит сестра Настасьи. «А позже мы наймем няню. Я бы хотела, чтобы ребенок сразу спал в отдельной комнате — и мне, и Саше важно выспаться», — поделилась Шубская.
Фото: Instagram
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