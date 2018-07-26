Шубская объяснила, почему будет рожать в США

Шубская и Овечкин до последнего не комментировали беременность Настасьи. И вот недавно пара выложила все карты на стол: малыш (скорее всего, будет мальчик — на это намекнул Александр) появится на свет в Америке. Обоих тут же атаковали вопросами: почему они приняли такое решение? Овечкин активно поддерживает все начинания нашего правительства, является членом группы Putin Team — и вдруг такое решение. Настасья объяснила их решение.

В своем сториз (короткое видео в соцсети, которое сохранятся в течение 24 часов) она рассказала, что предполагаемая дата рождения ребенка совпадает с днем, когда супругу нужно быть в США, поэтому было принято решение выбрать клинику именно там. Она пояснила: малыш в любом случае будет русским по духу.

Ранее Шубская в интервью журналу OK! рассказывала, что к ним прилетит сестра Настасьи. «А позже мы наймем няню. Я бы хотела, чтобы ребенок сразу спал в отдельной комнате — и мне, и Саше важно выспаться», — поделилась Шубская.

Фото: Instagram