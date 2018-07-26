Жителям Сокольников расскажут, как подготовить малышей к детсаду

В «Букводоме» парка «Сокольники» состоится занятие, посвященное подготовке детей от 1,8 месяцев до 3,5 лет к посещению детсада.

Участникам лекции помогут определиться, нужно ли отдавать ребенка в детсад, как организовать подготовку к посещению дошкольных групп и общению со сверстниками и воспитателями, на какие нюансы стоить обратить внимание при выборе образовательного учреждения. Лекторы расскажут о процессе адаптации ребенка к новым условиям, а также пояснят, как правильно реагировать на новые черты в поведении подрастающего малыша.

Как отметили в «Букводоме», зачастую, в подготовке, чтобы отпустить ребенка в детсад, нуждаются именно родители. В ходе лекции слушатели получат возможность пообщаться с лектором и обдумать пути преодоления своего волнения.

Занятие для родителей проведет представитель семейного центра Надежда Туцкая. Лекция состоится 27 июля по адресу: 5-й Лучевой просек, д.1. Начало в 19 часов.

Вход свободный. Регистрация по электронному адресу: bookvodom@ gmail.com.