«Зачем ребенка-то фотошопить?»: младшую дочь Ксении Бородиной едва узнали на фото

Двухлетняя дочь телеведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Теона очаровывает публику голубыми глазами и милой улыбкой. В микроблоге звездной мамы часто можно лицезреть малышку, говорящую в камеру что-то забавное или просто позирующую перед объективом. Но в этот раз поклонники Теи не узнали её, заподозрив Ксению в ретушировании снимка.

Девочка не похожа на себя на последней фотографии, и в сети уверены, что Ксения приложила руку к совершенствованию внешности ребенка. Отчетливый черный контур ресничного края и ярко-голубые глаза привлекли много внимания и заставили задуматься над их нереалистичностью.

Публике показалось, что телезвезда ради лайков отретушировала дочь на снимке или попросту накрасила ей глаза. Конечно, второй вариант более возмутительный, и уж лучше, по словам комментирующих, это был бы фотошоп. Однако зачем пытаться делать своего ребенка красивее, понять так и не смогли. В комментариях под снимком ярко выражалось недоумение в сторону тех матерей, которые пытаются не ударить в грязь лицом, показывая всем, какая у них хорошая генетика и выставляя детей в лучшем свете. Некоторые, ко всему прочему, изменяют цвет глаз и форму лица даже младенцам. «Зачем ребенка-то фотошопить?» «Ну прям видно, что с глазами поработала!» «Ксения, это ребенок, а не вы, она не звезда еще и должна выглядеть как дитя! Вы что ее красите?» «Обработка мощная!» «А мне кажется, будто она ей глаза подвела, или сделала это в специальном приложении, где макияж делают» «Одно дело пошутить с приложением, а другое — замаскировать это, будто это реальная внешность! Зачем? Она что стесняется ее?»

Кстати, мама маленькой модели Насти Князевой подверглась нападкам в интернете по этой же причине. Глаза юной красавицы настолько выразительны, а длинные ресницы вызывают только зависть, но многим кажется, что такой красоты не бывает без применения косметики.