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Самое смешное видео про малышей битбоксеров
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Самое смешное видео про малышей битбоксеров 

Letidor.ru 39 минут назад
Фото: Letidor.ru
Смотрите, какой крутой бит получается у этих юных талантов, а преподают им мастера своего дела — отцы.
В детстве не всегда легко понять, к чему у ребенка особый талант, какие способности малыша нужно развивать в первую очередь, чтобы в будущем он добился больших успехов в этой сфере.
Пока ребенок еще совсем маленький, он пробует себя в пении, танцах, плавании и даже акробатике, насколько это возможно в столь юном возрасте. Причем чаще всего именно родители решают, в какие кружки отдать кроху.
Похоже, что в этих семьях родители решили, что их дети — будущее хип-хопа.
Вы только посмотрите — эти крохи настоящие битбоксеры, сразу видно, что дети растут в музыкальных семьях, ведь их наставники и учителя — это их любимые отцы.
Конечно, крохи только начинают делать свои первые шаги на музыкальном олимпе, и, возможно, эти шалости с родителями останутся лишь приятными воспоминаниями о детстве, но все равно наблюдать за этими забавными битбоксерами — одно удовольствие.
Если вы еще никогда не видели таких очаровательных музыкантов, скорее включайте видео, оно точно заставит вас улыбнуться!
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