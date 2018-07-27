Стыдные темы, гадкие слова и недетские сюжеты: что стало раздражать родителей в книгах

Разбираемся, что больше всего смущает родителей в современной и классической детской литературе.

В последние год-два среди родителей, которые пытаются воспитать у детей любовь к чтению, появилась интересная установка — максимально ограждать детей от негативного влияния книги. Что именно эти родители подразумевают под словосочетанием «негативное влияние книги» — вопрос не менее интересный, чем само явление.

В теме попыталась разобраться редактор «Летидора» Ольга Гаврилова

Про «гадкие» словечки

Как-то, пролистывая ленту «Инстаграма», я зацепилась за пост знакомой мамы о детских книгах. Женщина писала, что с некоторого времени читает своим дошкольникам рассказы и повести, заменяя в них грубые слова и обзывательства на менее жесткие варианты. Также она упомянула, что пропускает сцены, в которых персонажи ссорятся, дерутся или «чересчур проказничают».

Речь шла о произведениях всеми любимой скандинавской писательницы Астрид Линдгрен

Прибегнуть к цензуре маме пришлось из-за того, что дети стали копировать поведение героев шведской сказочницы:

дочка давала брату обидные прозвища из книги, и с этого якобы начался разлад в братско-сестринских отношениях.

В детали семейного конфликта она не посвящала, но тогда я подумала: странно, что мама списывает проблемы во взаимоотношениях между детьми только на книгу. Ведь дошкольники часто вычленяют забавные сочетания слов (у Астрид Линдгрен в книгах именно такие прозвища, забавные!) и потом повторяют их без злого умысла много-много раз, просто потому что звучат они необычно и весело.

Согласитесь, что ребенок вполне может руководствоваться такой мотивацией, а мама своей реакцией, подчас слишком бурной, может все испортить. Ведь дошкольник не придает значения грубому слову до тех пор, пока родители не продемонстрируют свое к нему «особое» отношение. И как только это происходит, ребенок начинает повторять его во всеуслышание, чтобы привлечь к себе внимание…

В общем, насколько я знаю, в той семье теперь к выбору книг подходят очень осторожно.

Перед тем как читать книгу вслух, родители просматривают ее сами, вооружившись карандашом, и старательно избавляются от всех «гадких» словечек и сцен, которые могут хоть как-то смутить малышей.

И мы говорим не о бульварных романах, которые кишат непотребными фразами, а о произведениях классической детской литературы или о современных книгах, написанных специально для дошкольников.

Это первый пример негативного влияния книг на детей, по мнению некоторых родителей.

Давайте рассмотрим еще один.

Про то, как книги травмируют детскую психику

«Мой ребенок читал «Белого Бима, Черное ухо» и потом неделю плохо спал и ел», — пишет другая знакомая мама, когда мы обсуждаем список литературы на лето, и потом добавляет: «Зря я ему купила книгу».

После этого у нас завязывается небольшой спор. Мама настаивала, что любая детская книга (мы обсуждали литературу для подростков 12-15 лет) должна заканчиваться как голливудский фильм — весело и задорно, что в книгах не должен никто страдать и тем более умирать. Или это должно происходить максимально «безболезненно». Тогда я подумала, что здесь очень удачно можно провести аналогию с компьютерными играми.

Ведь в них можно безэмоционально и безболезненно уложить с сотню героев и после этого, как будто ничего не произошло, вернуться к привычной жизни.

На мой вопрос «А как же знакомить ребенка с миром? Как же воспитывать в нем чувственность, сострадание и вообще понимание, что есть хорошо, а что плохо?» знакомая ответила: «Подрастет и узнает, а пока рано психику портить».

После того разговора внутри остались досада и недоумение… Вряд ли авторы, которые описывают смерть и тем более жестокость в отношении людей и животных, ставили перед собой задачу «испортить читателям психику».

Понятно, что трагические события вызывают у человека сильнейшие эмоции. Но не в этом ли суть книги?

Художественная литература должна бередить самые тонкие струны души.

И потом, по крайней мере, странно ограждать ребенка от действительности и ждать его 18 лет, чтобы он сам все понял и сам во всем разобрался. Странно и нечестно лишать человека права знать то, что для него важно.

Конечно, речь не идет о том, что «Белого Бима» надо читать дошкольнику, всему свое время. Но в 14 и в 15 лет человек уже готов погрузиться в повествование о грустной судьбе собаки.

Правильнее будет понемногу знакомить его со сложным и не всегда приветливым миром… Книга — большой помощник в таком непростом деле.

Но, к сожалению, многие родители так не считают и воспринимают книгу только как развлечение.

Никто не говорит, что это плохо. Просто в жизни ребенка должно быть место серьезной литературе, которую сейчас можно подобрать для любого возраста (спасибо за это замечательным издательствам «Самокат», «Розовый жираф», Albus Corvus, «КомпасГид» и другим).

Книги должны быть и ответами на многие вопросы ребенка, и сами должны порождать вопросы, с которыми подрастающий человек придет к взрослым.

Проблема в том, что многим родителям не хочется думать и «грузиться» этими вопросами, поэтому проще всего дать ребенку веселую книгу.

Про неудобные и стыдные книги

Еще одна из любимых тем, которая всегда вызывает огромный резонанс в сообществе родителей, — нужно ли разрешать детям читать книги на «стыдные» темы.

О каких книгах идет речь? О книгах на туалетные темы, если говорим о дошкольниках и детях младшей школы, и о книгах на темы полового воспитания и секса, если говорим о подростках.

Одни из моих любимых экземпляров, которые выдержали большую волну критики и смогли найти своего читателя в России, — «Маленький крот, который хотел знать, кто наделал ему на голову» немцев Вернера Хольцварта Эрлбруха Вольфа и «Все делают это» российского иллюстратора Аллы Беловой.

Оба издания проходят по графе «очень опасно» у родителей-моралфагов, хотя такие прекрасные книги еще нужно поискать.

Эти книги легализуют разговор о естественных функциях человеческого тела. В первой затронута тема испражнений: маленькому кроту кто-то покакал на голову, и он путешествует по скотному двору и сравнивает какашку на своей голове с пометом разных животных, пытаясь найти обидчика.

Вторая книга посвящена газам — тем самым, которые есть внутри каждого из нас. Иллюстратор Алла Белова с юмором рассказала, как и почему люди пукают и почему этой темы не надо сторониться. В книге много научных фактов, и она помогает ребенку лучше узнать свой организм.

Обе книги полны шуток и снимают табу со стыдных тем.

Они позволяют родителям открыто, без стеснения говорить с детьми обо всем на свете. Разве мы не хотим, чтобы дети выросли любознательными и свободными людьми? Особенно от предрассудков и невежества.

Вместо заключения

Книга — прекрасный инструмент, с помощью которого родители могут ответить на самые каверзные вопросы детей, начать диалог о смерти, войне, голоде и других вещах, разговор о которых обычно откладывается на потом.

Осталось только разобраться, как найти те самые книги, которые дадут эти ответы…

Чтобы не потеряться в море детской литературы, стоит обращаться за советом к профессионалам: библиотекарям, книжным экспертам и неравнодушным родителям, которые делают обстоятельные обзоры на специализированных ресурсах.

Вот несколько самых надежных источников, которым мы доверяем:

— сайт «Папмамбук»,

— детская комната Arzamas’а,

— ресурс Kidsbokia, где книги отбирает сообщество экспертов,

— книжный влог журналиста Валерии Мартьяновой «Мартышка»,

— страничка Дмитрия Гасина на YouТube.

Сотрудники этих ресурсов подходят к выбору и анализу литературы для детей с большим профессионализмом и ответственностью и плохого не посоветуют.

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