«Мой ребенок чуть не утонул в бассейне!» поучительная история, от которой мурашки по коже

«Летидор» делится историей мамы из США, которая рассказала о своем страшном опыте. Вот почему так важно внимательно следить за малышами у воды.

Дизайри Фортин, мама тройняшек из Калифорнии, не понаслышке знает, насколько важно проявлять бдительность, когда дети играют у бассейна.

Достаточно отвлечься всего на пару секунд — и может случиться непоправимое!

Дизайри рассказала о том, как ее дочь Шарлиз чуть не утонула в бассейне, чтобы мамы всего мира знали: это может случиться даже с самым внимательным родителем!

«Я бы никогда не подумала, что окажусь в комнате скорой помощи с дочерью на руках. Захлебываясь слезами, я бормотала: «Моя девочка почти утонула»…

Два дня назад мы были в гостях у друзей, у которых есть бассейн. Тройняшки любят воду, особенно Шарлиз — моя бесстрашная маленькая рыбка. Мы весело проводили время, казалось, был идеальный летний день».

Дизайри воспитывает тройняшек, поэтому она часто шутила, что у нее даже на затылке появились глаза, чтобы следить за малышами 24 часа в сутки. Несмотря на это, случилось страшное…

Публикация от Desiree Fortin (@thefortintrio)

25 Май 2018 в 10:08 PDT «Я отвела Шарлиз и Сойера в ванную комнату, чтобы переодеть. В это время дети постарше с родителями уже плескались в бассейне. Первой была готова Шарлиз. Я сказала дочке не заходить в воду, пока я не надену на нее нарукавники, и продолжила заниматься Сойером».

Понадобилось совсем немного времени, чтобы мир молодой мамы мигом перевернулся вверх дном.

«В один момент, за какие-то доли секунды моя жизнь изменилась. «Она в воде! Она в воде!»,

— закричал мой друг с другой стороны бассейна, когда Шарлиз, барахтаясь, начала погружаться все глубже и глубже».

Материнский инстинкт Дизайри мгновенно активизировался, и она начала действовать.

«Следующие несколько мгновений, казалось, тянулись вечно. Я остановилась и своими глазами увидела свою дочь под водой.

Она сражалась за свою жизнь. Я не могла бежать быстрее, как ни старалась. Я видела, как ее крошечные ножки бьют по воде, как сильно она хочет выбраться. Но она физически не могла. Добравшись до бассейна, я прыгнула в воду и вытащила ее так быстро, как только смогла.

Посиневшие губы дочери навсегда останутся в моей памяти».

Но испытание на этом не закончилось: чтобы привести девочку в чувство, потребовалось около получаса.

Публикация от Desiree Fortin (@thefortintrio)

28 Июн 2018 в 2:41 PDT «Когда я вытащила ее на поверхность, она начала выплевывать воду, а потом ее вырвало всем, что она ела в тот день. Моя девочка плакала. А меня парализовало от шока. Постепенно синий цвет с ее лица стал уходить, и кожа начала приобретать нормальный вид».

В своем рассказе Дизайри подчеркивает, что отвела взгляд буквально на минуту.

Хватило мгновения, чтобы ее дочь свалилась в бассейн, не издав ни единого звука!

«Вероятно, Шарлиз играла на маленьком расстоянии от бассейна, подошла слишком близко к краю, упала и начала тонуть. Безмолвно, тихо и быстро. Никто не заметил, как это случилось!»

Молодая мама была в панике, она хотела предотвратить любое осложнение, которое могло возникнуть в связи с происшествием. Она отвезла дочь в кабинет скорой помощи.

Публикация от Desiree Fortin (@thefortintrio)

1 Июл 2018 в 5:23 PDT К счастью, сейчас Шарлиз в полном порядке. Дизайри рассказала эту историю, чтобы показать родителям — такое может случиться с каждым. Именно поэтому она призывает всех взрослых быть «ястребами», когда они следят за малышами.

Фото: Instagram@thefortintrio

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