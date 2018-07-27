Более 1,8 тыс. детей мигрантов воссоединились со своими родителями в США

ТАСС , 27 июля. Более 1,8 тыс. детей мигрантов до пяти лет, разлученных со своими семьями в США, воссоединились с ними. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявление американской администрации.

По его данным, при этом не менее 700 детей не могут быть воссоединены с родителями, в том числе из-за того, что многие из них уже взяты под опеку другими людьми. Родители 431 из этих детей находятся за пределами США.