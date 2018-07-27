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Более 1,8 тыс. детей мигрантов воссоединились со своими родителями в США
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Более 1,8 тыс. детей мигрантов воссоединились со своими родителями в США 

ТАСС 46 минут назад
ТАСС, 27 июля. Более 1,8 тыс. детей мигрантов до пяти лет, разлученных со своими семьями в США, воссоединились с ними. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявление американской администрации.
По его данным, при этом не менее 700 детей не могут быть воссоединены с родителями, в том числе из-за того, что многие из них уже взяты под опеку другими людьми. Родители 431 из этих детей находятся за пределами США.
В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом США политики «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности, их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями более 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников президента США Дональда Трампа.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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