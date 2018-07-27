Чем ребенок может заразиться в контактном зоопарке

Чаще всего контактные зоопарки позволяют посетителям трогать всех животных. Но какими бы не были милыми все эти зверушки, они не рады, когда тревожат их покой. И порой безобидное поглаживание енота или кролика может обернуться в трагедию.

Несмотря на то, что контактные зоопарки уже давно существуют, нет никаких норм для регулирования их работы. Кроме того, редко когда у руководства зоопарка есть справки о животных, откуда они взялись и делали ли им прививки. Так или иначе, контактные зоопарки многие считают настоящим варварством. Однако специалисты наоборот полагают, что для детей подобные контакты со зверьем оказывают благоприятное влияние на психику. Существует даже анималотерапия — направление, в котором общение с животным помогает в лечении эмоциональных расстройств. Впрочем, контактные зоопарки все равно остаются сомнительным вариантом в вопросе пользы.

Бешенство

Это самое опасное заболевание, которое мы можем подцепить от животных. Чаще всего бешенство переносят собаки, еноты и лисы, а к причинам заболевания относят несвоевременную вакцинацию животных. Идеально — если животным в зоопарках делают прививки от бешенства ежегодно. Но мало кто действительно следует таким рекомендациям.

Стоит отметить, что для заражения не обязательно быть укушенным, ведь бешенство передается через слюну. Енот может лизнуть руку ребенка, которой малыш потом возьмет еду и потянет ее к себе в рот. Ужасно то, что после укуса человек редко обращается сразу в больницу, а решает дождаться признаков болезни. Увы, но тогда уже укушенного не спасти: бешенство в 100% случаев заканчивается смертельным исходом

Глисты

Все мы в детстве слышали о том, что близкое общение с дворовыми собаками или кошками приведет к тому, что можно подцепить глистов. Это не просто легенда, а реальность, и она касается даже зверей в зоопарках. Животные нередко подвергаются заражению гельминтозами. В случае, если глисты все таки передались человеку, они начинают поражать внутренности. А детскому организму сложно справиться с этими паразитами. В итоге начинается желтуха, проблемы с суставами или нервной системой, расстройства ЖКТ, сепсис. Но переживать стоит не только за детей: взрослые тоже остаются под угрозой.

Бруцеллез

Бруцеллез является тяжелой инфекцией, которая способна поразить все системы организма. Наиболее заразными считаются козы, овцы, коровы и свиньи, которых в контактных зоопарках предостаточно.

В большинстве случаев человек заражается через пищу, но также бруцеллез можно поступить через воздух. Также будьте осторожны, если у вас есть на теле даже небольшие ранки: не давайте животным их облизывать или касаться. К счастью, после создания антибиотиков бруцеллез перестал быть смертельной болезнью, но случаются от нее и летальные исходы. Однако чаще тяжелое заболевание приводит к инвалидности.

Туберкулез

Несмотря на то, что вероятность заражения туберкулезом от животных и есть, она очень мала. Все дело в том, что бактерии туберкулеза отличаются живучестью. И случается так, что животные могли заразиться еще до того, как попали в зоопарк. Кроме того, кто-то из посетителей зоопарка может иметь этот диагноз. Животные способны сохранить на себе бактерии, а потом передать их другим.

Аллергия

Долгое время аллергические реакции у детей могут быть скрытыми. Но случается так, что обычная аллергия доводит даже до отека Квинке, который грозит смертельной опасностью. Не забывайте следить за состоянием ребенка во время общения с животными, а при первых признаках аллергии обращайтесь к врачу.

Травмы

Нападение на людей — обычная реакция насильно удерживаемых животных на надоедливых посетителей. Общение со зверьем чревато царапинами, укусами или другими ранами. В случае, если малыш получил травму, срочно ее обработайте и обратитесь к врачу.