Ещё
В Омск приедет световое шоу для малышей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Омск приедет световое шоу для малышей 

АиФ-Омск 47 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В этом году «Агуша» проведёт всероссийское световое шоу для детей от полугода до трёх лет. На большом интерактивном экране детям покажут анимированных динозавров, которых малыши нарисуют сами. Также юных россиян ждёт оживший лес с множеством интерактивных зон: станция развития мелкой моторики, музыкальная станция и многое другое.
За время проекта шоу покажут в 21 городе России. В Омске АгуШОУ пройдёт с 25 июля по 5 августа. Вход на мероприятие бесплатный. 25, 26 и 31 июля шоу пройдёт в парке имени 30-летия ВЛКСМ, с 27 по 29 июля — в «Меге», 30 июля — в Советском парке, 1 и 2 августа на Иртышской Набережной, 12 и с 3 по 5 августа в Воскресенском сквере. Добавим, что в случае плохой погоды место проведения шоу могут перенести.
АиФ-Омск: последние новости
Завод «МилкОм» отмечен на «Агро-Омске» за передовые технологии Мэрия Омска утвердила концепцию праздничного оформления ко Дню города Может ли несовершеннолетний поехать за границу без сопровождения?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети переживают за маленького сына Малахова31
Тайна последней цифры вашего года рождения19
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками7
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем6
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу165
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение