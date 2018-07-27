В Омск приедет световое шоу для малышей

В этом году «Агуша» проведёт всероссийское световое шоу для детей от полугода до трёх лет. На большом интерактивном экране детям покажут анимированных динозавров, которых малыши нарисуют сами. Также юных россиян ждёт оживший лес с множеством интерактивных зон: станция развития мелкой моторики, музыкальная станция и многое другое.

За время проекта шоу покажут в 21 городе России. В Омске АгуШОУ пройдёт с 25 июля по 5 августа. Вход на мероприятие бесплатный. 25, 26 и 31 июля шоу пройдёт в парке имени 30-летия ВЛКСМ, с 27 по 29 июля — в «Меге», 30 июля — в Советском парке, 1 и 2 августа на Иртышской Набережной, 12 и с 3 по 5 августа в Воскресенском сквере. Добавим, что в случае плохой погоды место проведения шоу могут перенести.