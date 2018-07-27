Задержали на месте преступления

Фото punkt-a.info

Во Владимирской области возбужденно уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Петушков, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

Следователи выяснили, что вчера вечером мужчина находился на территории другого района области. В одном из дворов он заметил группу гуляющих детей, подошел к одной девочке и под предлогом покормить белочку, увел ребенка со двора.

В безлюдном месте злоумышленник под угрозами совершил в отношении потерпевшей противоправные действия. Дети рассказали родным девочки о том, что она ушла со двора с чужим «дядей».

На сообщение о произошедшем правоохранительные органы отреагировали немедленно. Оперативность действий сотрудников Следственного комитета и полиции позволила задержать мужчину на месте преступления.

По инициативе следователя пострадавшей 10-летней девочке, воспитывающейся в благополучной семье, оказана психологическая поддержка.