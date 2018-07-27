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Задержали на месте преступления
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Задержали на месте преступления 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото punkt-a.info
Во Владимирской области возбужденно уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Петушков, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.
Следователи выяснили, что вчера вечером мужчина находился на территории другого района области. В одном из дворов он заметил группу гуляющих детей, подошел к одной девочке и под предлогом покормить белочку, увел ребенка со двора.
В безлюдном месте злоумышленник под угрозами совершил в отношении потерпевшей противоправные действия. Дети рассказали родным девочки о том, что она ушла со двора с чужим «дядей».
На сообщение о произошедшем правоохранительные органы отреагировали немедленно. Оперативность действий сотрудников Следственного комитета и полиции позволила задержать мужчину на месте преступления.
По инициативе следователя пострадавшей 10-летней девочке, воспитывающейся в благополучной семье, оказана психологическая поддержка.
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