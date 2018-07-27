«Заночевал у товарища»: восьмилетний мальчик, пропавший в Челябинске, нашёлся живым и здоровым

В Челябинске вечером 26 июля, не вернувшись домой с прогулки, пропал восьмилетний мальчик. На следующий день школьника отыскали полицейские. 74.ru следил за поисками ребёнка в режиме реального времени.

В четверг, 26 июля, мальчик ушёл гулять в районе кинотеатра «Аврора» и не вернулся домой. На вид ему восемь-девять лет, худой. Он отправился на прогулку в красной футболке, синих шортах и голубой бейсболке с жёлтыми надписями.

27 июля 08:26 — Мама мальчика лежит в больнице. Вчера он пошёл гулять со старшим братом, — рассказал 74.ru один из волонтёров, подключившихся к поискам. — Старший брат пошёл домой, а младший попросился ещё немного погулять. После этого он не вернулся. Мальчик из нормальной семьи, не из «бегунков», раньше никогда из дома не пропадал.

27 июля 08:29 Завтра у школьника день рождения, ему исполнится девять лет.

27 июля 08:30 Полицейские всю ночь обходили все близлежащие дома, осматривали подвалы.

27 июля 08:32 В редакцию 74.ru позвонила читательница.

— Я утром видела похожего мальчика в красной футболке и синих шортах, — рассказала девушка. — Ещё посмотрела, один идёт, а потом села в трамвай, увидела у вас новость. Мальчик шёл от ТК «Андреевский» в сторону ДК «Станкомаш». Там ещё есть новая хорошая детская площадка, может быть он там.

Мы передали информацию в полицию, её сейчас проверяют.

Похожего мальчика сегодня утром видели у ТК «Андреевский»

27 июля 08:43 Отдел Следственного комитета по Ленинскому району начал сбор информации об исчезновении ребёнка.

27 июля 08:56 Поисковый отряд «Легион спас» около трёх часов ночи разместил официальное объявление о розыске с фотографией мальчика. Где будет сбор волонтёров, пока неизвестно.

27 июля 09:04 — Не нужно пока нагнетать панику, — считает координатор поискового отряда «Легион спас» Татьяна Гроза. — В городе часто бывает, что дети заночуют где-то у друзей, не предупредив родителей. Или незнакомые люди ночью отводят к себе, накормят, уложат, а утром домой отправляют. Кроме того, сейчас лето, тепло, можно в подъезде заночевать. Просто нужно сейчас людям внимательно посмотреть по сторонам, особенно в ТРК, куда часто приходят дети. Пусть сотрудники комплексов, когда придут сегодня на работу, будут внимательны. Сбор волонтёров пока не объявляем.

27 июля 09:11 Корреспондент 74.ru, выехавший в квадрат поисков, передаёт, что мальчика узнала женщина, торгующая квасом возле ТК «Андреевский». Говорит, он позавчера подходил к ней и спрашивал, сколько она может ему налить кваса на три рубля. Вчера продавец ребёнка не видела.

Продавец вспомнила, что видела мальчика на фото позавчера

27 июля 09:16 — У «Андреевского», где горожане видели похожего мальчика, полиция еще не появлялась, — передаёт с места наш корреспондент. — Охранник комплекса сказал, что у них есть камеры, но они транслируют картинку на мониторе в режиме онлайн, не сохраняя.

27 июля 09:24 Мы проверили детскую площадку, про которую высказывала предположение жительница Ленинского района, видевшая утром похожего мальчика. Там детей сейчас нет. Рядом расположена школа и небольшой парк аттракционов в сквере. Ни там, ни там ребёнка не было. Кстати, полицейских вообще нигде не видно. Может быть, проверяют подъезды.

27 июля 09:44 Неделю назад мы рассказывали о поисках сразу нескольких человек в Челябинской области, в том числе 14-летнего больного мальчика в Сосновском районе, которого нашли утонувшим.

Напоминаем, что нужно делать, если пропал ваш близкий человек.

27 июля 10:01 Мальчик нашёлся, с ним всё в порядке, сообщил источник 74.ru в правоохранительных органах . Подробности последуют далее.

27 июля 10:08 — Мальчика нашли сотрудники по делам несовершеннолетних дома у его товарища, где ребёнок заночевал, — сообщила руководитель пресс-службы УМВД города Светлана Калмыкова . — Никаких противоправных действий в отношении ребёнка не совершено. Сейчас его везут в отдел полиции «Ленинский», где передадут на руки маме.

27 июля 11:09 Всё хорошо, что хорошо кончается. Мы завершаем онлайн-трансляцию. Берегите себя и своих близких.