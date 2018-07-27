Ещё
«Заночевал у товарища»: восьмилетний мальчик, пропавший в Челябинске, нашёлся живым и здоровым
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Заночевал у товарища»: восьмилетний мальчик, пропавший в Челябинске, нашёлся живым и здоровым 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Челябинске вечером 26 июля, не вернувшись домой с прогулки, пропал восьмилетний мальчик. На следующий день школьника отыскали полицейские. 74.ru следил за поисками ребёнка в режиме реального времени.
В четверг, 26 июля, мальчик ушёл гулять в районе кинотеатра «Аврора» и не вернулся домой. На вид ему восемь-девять лет, худой. Он отправился на прогулку в красной футболке, синих шортах и голубой бейсболке с жёлтыми надписями.
27 июля 08:26  — Мама мальчика лежит в больнице. Вчера он пошёл гулять со старшим братом, — рассказал 74.ru один из волонтёров, подключившихся к поискам. — Старший брат пошёл домой, а младший попросился ещё немного погулять. После этого он не вернулся. Мальчик из нормальной семьи, не из «бегунков», раньше никогда из дома не пропадал.
27 июля 08:29  Завтра у школьника день рождения, ему исполнится девять лет.
27 июля 08:30  Полицейские всю ночь обходили все близлежащие дома, осматривали подвалы.
27 июля 08:32  В редакцию 74.ru позвонила читательница.
— Я утром видела похожего мальчика в красной футболке и синих шортах, — рассказала девушка. — Ещё посмотрела, один идёт, а потом села в трамвай, увидела у вас новость. Мальчик шёл от ТК «Андреевский» в сторону ДК «Станкомаш». Там ещё есть новая хорошая детская площадка, может быть он там.
Мы передали информацию в полицию, её сейчас проверяют.
Похожего мальчика сегодня утром видели у ТК «Андреевский»
27 июля 08:43  Отдел Следственного комитета по Ленинскому району начал сбор информации об исчезновении ребёнка.
27 июля 08:56  Поисковый отряд «Легион спас» около трёх часов ночи разместил официальное объявление о розыске с фотографией мальчика. Где будет сбор волонтёров, пока неизвестно.
27 июля 09:04  — Не нужно пока нагнетать панику, — считает координатор поискового отряда «Легион спас» Татьяна Гроза. — В городе часто бывает, что дети заночуют где-то у друзей, не предупредив родителей. Или незнакомые люди ночью отводят к себе, накормят, уложат, а утром домой отправляют. Кроме того, сейчас лето, тепло, можно в подъезде заночевать. Просто нужно сейчас людям внимательно посмотреть по сторонам, особенно в ТРК, куда часто приходят дети. Пусть сотрудники комплексов, когда придут сегодня на работу, будут внимательны. Сбор волонтёров пока не объявляем.
27 июля 09:11  Корреспондент 74.ru, выехавший в квадрат поисков, передаёт, что мальчика узнала женщина, торгующая квасом возле ТК «Андреевский». Говорит, он позавчера подходил к ней и спрашивал, сколько она может ему налить кваса на три рубля. Вчера продавец ребёнка не видела.
Продавец вспомнила, что видела мальчика на фото позавчера
27 июля 09:16  — У «Андреевского», где горожане видели похожего мальчика, полиция еще не появлялась, — передаёт с места наш корреспондент. — Охранник комплекса сказал, что у них есть камеры, но они транслируют картинку на мониторе в режиме онлайн, не сохраняя.
27 июля 09:24  Мы проверили детскую площадку, про которую высказывала предположение жительница Ленинского района, видевшая утром похожего мальчика. Там детей сейчас нет. Рядом расположена школа и небольшой парк аттракционов в сквере. Ни там, ни там ребёнка не было. Кстати, полицейских вообще нигде не видно. Может быть, проверяют подъезды.
27 июля 09:44  Неделю назад мы рассказывали о поисках сразу нескольких человек в Челябинской области, в том числе 14-летнего больного мальчика в Сосновском районе, которого нашли утонувшим.
Напоминаем, что нужно делать, если пропал ваш близкий человек.
27 июля 10:01  Мальчик нашёлся, с ним всё в порядке, сообщил источник 74.ru в правоохранительных органах. Подробности последуют далее.
27 июля 10:08  — Мальчика нашли сотрудники по делам несовершеннолетних дома у его товарища, где ребёнок заночевал, — сообщила руководитель пресс-службы УМВД города Светлана Калмыкова. — Никаких противоправных действий в отношении ребёнка не совершено. Сейчас его везут в отдел полиции «Ленинский», где передадут на руки маме.
27 июля 11:09  Всё хорошо, что хорошо кончается. Мы завершаем онлайн-трансляцию. Берегите себя и своих близких.
74.ru: последние новости
В шаге от короны: девушка из Челябинской области стала первой вице-мисс журнала Maxim «Думала, там всё куплено»: вице-мисс Maxim из Челябинской области рассказала о конкурсе журнала «Я кое-как влезала за парту»: девушка из Златоуста похудела на 105 килограммов (мы сами в шоке)
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену16
Тайна последней цифры вашего года рождения20
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Чем отличаются коричневые яйца от белых47
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Новости партнеров
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
07:33
Как определить психопата
Психология
08:06
Знаменитости, понаехавшие в Москву из провинции
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
02:14
Что будет, если пить только минеральную воду
Здоровье
09:12
Когда у женщин стали цениться пухлые губы
Красота
17:59
Что делают пары в день свадьбы, а потом жалеют
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение