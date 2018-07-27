Правда ли, что схема родов наследуется по матери: мнения врачей

Многие будущие мамы уверены, что рожать будут по тому же «сценарию», что и их мама, но так ли это на самом деле? Вот что об этом думают врачи.

Во многих семьях из поколения в поколение девочкам передают рассказы о том, как рожали их мамы, бабушки, прабабушки и т. д. Эти истории иногда трогательны, но чаще похожи на «страшилки» из средневековых романов или дешевых сериалов.

«Летидор» обратился к специалистам Семейного медицинского центра «Лейб-Медик», чтобы выяснить, передается ли сценарий родов на генетическом уровне или это лишь семейные легенды.

Роды — сложнейший процесс, в котором многое зависит от психологической готовности роженицы, от того, как она себя почувствует и поведет. В этом смысле очень важно ее отношение к родовому процессу, причем не столько осознанное, сколько неосознанное:

рожаем-то мы телом, а не головой.

Есть такое понятие, как сценарий родов. Под этим условным термином подразумевают представление о самоощущении и последовательности событий, окружающих процесс рождения ребенка, которое может быть передано девочке.

Отсюда и фраза: «У нас в роду все женщины так рожают».

Сценарий может быть позитивным, тогда о нем никто не задумывается, женщины благополучно рожают здоровых детей без всяких негативных последствий для себя.

Плохо, когда сценарий негативный, и в родах из поколения в поколение страдают похожим образом мамы и дети.

Сценарий родов содержит бессознательный, подсознательный и сознательныйуровни.

Сознательный— самый простой, то есть это то, что мы знаем, думаем, ждем, на что надеемся и что умеем.

Бессознательный— это память тела о пережитых родах. Он остается в очень глубоких слоях памяти, недоступных осознанию без применения специальных техник. Девочка в этом случае может неосознанно повторить сценарий, даже если на сознательном уровне вообще ничего о нем не знает.

Вскрываются такие закономерности иногда после родов, когда взрослая дочь делится с матерью подробностями, а мать вдруг сообщает, что и в ее родах многое было так же.

Но как выявить все заранее, как осознавать и собирать информацию?

Не поверите, но множество людей понятия не имеют об обстоятельствах своего рождения. Такие истории не принято обсуждать в семье, или обсуждение ограничивается одной фразой «Да все нормально было…», а при внимательном изучении оказывается, что это самое «нормально» выглядит страшновато.

Если есть подозрение или уверенность, что вы имеете негативный сценарий родов, его нужно корректировать. Под руководством психолога его можно вывести на уровень осознания при помощи гипнотических, проективных и телесных техник, после чего с таким сценарием можно работать.

Подсознательныйуровень сценария родов формируется из детских впечатлений, воспоминаний, высказываний окружающих. Иногда благодаря родственницам он специально создается негативным, если девочке рассказывают о родах что-то пугающее.

Пример 1: «Мам, а как ребенок появляется из животика?» — спрашивает девочка 5 лет. Мама отвечает: «Живот разрезают и достают». Для 5-летнего ребенка это ужасно.

Пример 2: «А как ты меня родила?» — спрашивает 11-летняя дочка у мамы. «Ой, такой ужас был! Роды сложные, и крови много потеряла, чуть не умерла, и больно очень, и так долго!» — отвечает эмоциональная мама.

Дорогие мамы, у многих девочек такие истории приводят к психогенному бесплодию или к формированию и передаче негативного сценария родов. Дочери нужно знать об особенностях своего рождения, но не в такой форме в 5 или 11 лет.

Все пугающие подробности можно сообщить гораздо мягче и гораздо позже.

А девочкам отвечаем мягко, аккуратно, но информативно, показываем нестрашные картинки в детских атласах и акцентируем внимание на хорошем.

Подсознательная часть родового сценария также поддается коррекции. Детали сценария можно вывести на уровень осознания при помощи проективных техник, анализа жизненной истории, беседы.

Работать с собранной информацией можно с целью трансформации (преобразования) негативных установок, снижения тревоги, повышения уровня осознанности, уверенности, навыков контроля состояний и управления своим телом.

Все негативные сценарии работают ровно до тех пор, пока их не осознали и не перестроили.

Негативный сценарий родов не является исключением, так что если знаете или подозреваете его наличие, обратитесь к перинатальному психологу.

Светлана Ивановна Лизунова, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог (стаж 33 года)

Все мы — дети своих родителей, и у каждого из нас своя генетическая предрасположенность. Это проявляется как в особенностях характера, внешнего вида, так и в возможности развития разных заболеваний.

По наследству передаются не только особенности строения скелета, но и типы реагирования, протекания различных физиологических процессов и психоэмоциональные особенности человека.

Роды за последние 50 лет изменились: раньше их продолжительность составляла до 24 часов, и это было нормой, постепенно норма снизилась до 18 часов для первых родов и 12 часов для вторых.

В последнее время роды чаще всего ограничиваются 8-10 часами.

Связано это с появлением новых знаний, пониманием всех механизмов родовой деятельности, активной подготовкой беременных к физиологическим родам — это все психоэмоциональная составляющая.

Но почему роды кажутся одинаковыми или передающимися по наследству? Все дело в том, что есть специфические анатомические особенности строения тела у матери и дочери или даже у бабушки и внучки.

Если у мамы и дочери одинаковый тип строения костного скелета, например по мужскому типу, у обеих будет анатомически узкий таз, а значит, роды пройдут сложнее.

Другой вариант: по женской линии у всех женщин рост до 150 см, то есть все очень миниатюрные, и тогда нормальный плод весом 3500 кг для них будет крупным, и в родах врачи диагностируют клинически узкий таз. То есть опять роды могут немного осложниться или просто протекать с учетом особенностей.

Но в обоих случаях старшие родственницы скажут: «У нас все женщины в роду так рожают».

В этом случае под словом «так» они подразумевают нечто негативное, как проклятие, на самом деле это только строение тела, и ничего более. Вполне закономерный процесс наследования и родов превращают в страшное предсказание.

Или, наоборот, по женской линии у всех роды преждевременные, в 7-8 месяцев (32-35-я неделя).

А ведь это тоже связано с наследственностью, передающейся особенностями как эндокринной системы, так и моральной готовностью к такому исходу родов.

Ну а напоследок важно отметить, что если у будущей мамы есть негативные психологические установки, от них лучше избавиться заранее при помощи врачей. Сегодня во многих клиниках специалисты подходят к родам комплексно: и с медицинской точки зрения, и с точки зрения психологической любой сценарий можно «переписать».

И еще: у опытных врачей есть масса примеров, когда влияние анатомических особенностей и диагнозов, передающихся от матери к дочери, иногда слабее, чем их психологические установки.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!