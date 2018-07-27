Новые жертвы тортов с сальмонеллезом: дети отравились на дне рождения в Костроме

Еще одна семья пострадала в Костроме от сальмонеллеза, узнал KOSTROMA.TODAY. Ирина Жбанова купила торт «Прага» 11 июля в магазине на Михалевском бульваре.

Торт семья Жбановых приобрела на десерт для дня рождения друга их 9-летней дочери Насти. Вкусным лакомством угостились все участники праздника. Среди них было четверо детей.

«Через два дня у моего ребенка поднялась температура, началась рвота. Мы вызвали на дом врача. Педиатр сказал, что у ребенка красное горло и посоветовал полоскать ромашкой и сбивать температуру», — рассказала корреспонденту КТ Ирина ЖБАНОВА.

Ирина отправилась в аптеку и купила необходимые препараты. Настя ничего не могла есть и пить — желудок не воспринимал даже воду, все отторгал через секунду после глотка. Через четыре дня девочка, похудевшая на 4 килограмма, сдала анализы.

В конце прошлой недели пришел результат — сальмонеллез. Насте к этому времени уже стало лучше — она начала понемногу есть. Вроде бы, болезнь отступила.

Выяснилось, что признаки сальмонеллеза проявились и еще у одной девочки с того дня рождения. Она тоже сдала анализы, но еще не получила результаты.

«Я так переживала из-за случившегося, что уже хотела помчаться к производителю тортов, но второму моему ребенку 8 месяцев, поэтому мне не с кем было его оставить», — рассказывает Ирина.

Сейчас Ирина хочет, чтобы производство тортов закрыли, чтобы никто больше не пострадал от этой опасной болезни, особенно дети — именно они едят сладкое чаще всего.

Сальмонеллез обнаружился в Костроме в середине июля. По предварительным данным, им заразились 6 детей.

Одной из жертв опасных тортов стал 3-летний малыш.

Изготовителя тортов с сальмонеллой отправили в суд.