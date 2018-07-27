В Костроме закрыли производство опасных тортов

В Костроме на два месяца закрыли производство опасных для здоровья кондитерских изделий.

Роспотребнадзор начал проверки на предприятии после нескольких случаев отравления. Жители попали в больницу с диагнозом сальмонеллез.

В результате специалисты нашли на предприятии «ИП Волкова» многочисленные нарушения— несоблюдение поточности технологического процесса, в помещении не сделан косметический ремонт. Повары использовали инвентарь, сделанный подручными методами. Кроме того, руководство не ремонтировало оборудование.