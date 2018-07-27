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В Костроме закрыли производство опасных тортов
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В Костроме закрыли производство опасных тортов 

АиФ Владимир 18 минут назад
Фото: АиФ Владимир
В Костроме на два месяца закрыли производство опасных для здоровья кондитерских изделий.
Роспотребнадзор начал проверки на предприятии после нескольких случаев отравления. Жители попали в больницу с диагнозом сальмонеллез.
В результате специалисты нашли на предприятии «ИП Волкова» многочисленные нарушения— несоблюдение поточности технологического процесса, в помещении не сделан косметический ремонт. Повары использовали инвентарь, сделанный подручными методами. Кроме того, руководство не ремонтировало оборудование.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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