7 советов, как раскрепостить застенчивого ребенка

Если ваш ребенок боится сам начать разговор со сверстниками и чувствует себя некомфортно в компании малознакомых людей, советы из этого ролика могут вам пригодиться.

Когда малыш слишком активный, не может усидеть ни минуты на месте и готов заговорить с первым встречным на улице, родители расстраиваются и ставят в пример его друзей, которые ведут себя тихо и не отходят от родителей ни на шаг.

Но застенчивость — это не всегда хорошо для малыша, иногда робость в общении с окружающими может стать настоящей проблемой для ребенка, и без помощи родителей с ней будет трудно справиться.

Если ваш ребенок чувствует себя некомфортно рядом с малознакомыми людьми и не решается подойти первым к сверстникам, чтобы предложить вместе поиграть, то советы из этого видео могут быть для вас полезными.

Главное — вы должны понять, что ваше поведение определяет поведение ребенка.

Родители не должны акцентировать внимание на том, что ребенок застенчив, нельзя называть такое поведение проблемой при малыше, а также оправдывать его поведение перед посторонними. Ведите себя так, словно ваш ребенок ничем не отличается от других.

Используйте советы из ролика и помните, что застенчивость — явление возрастное и скоро пройдет, а пока вы можете помочь своему ребенку быстрее преодолеть этот непростой для него период в жизни.