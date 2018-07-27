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7 советов, как раскрепостить застенчивого ребенка
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7 советов, как раскрепостить застенчивого ребенка 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Если ваш ребенок боится сам начать разговор со сверстниками и чувствует себя некомфортно в компании малознакомых людей, советы из этого ролика могут вам пригодиться.
Когда малыш слишком активный, не может усидеть ни минуты на месте и готов заговорить с первым встречным на улице, родители расстраиваются и ставят в пример его друзей, которые ведут себя тихо и не отходят от родителей ни на шаг.
Но застенчивость — это не всегда хорошо для малыша, иногда робость в общении с окружающими может стать настоящей проблемой для ребенка, и без помощи родителей с ней будет трудно справиться.
Если ваш ребенок чувствует себя некомфортно рядом с малознакомыми людьми и не решается подойти первым к сверстникам, чтобы предложить вместе поиграть, то советы из этого видео могут быть для вас полезными.
Главное — вы должны понять, что ваше поведение определяет поведение ребенка.
Родители не должны акцентировать внимание на том, что ребенок застенчив, нельзя называть такое поведение проблемой при малыше, а также оправдывать его поведение перед посторонними. Ведите себя так, словно ваш ребенок ничем не отличается от других.
Используйте советы из ролика и помните, что застенчивость — явление возрастное и скоро пройдет, а пока вы можете помочь своему ребенку быстрее преодолеть этот непростой для него период в жизни.
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