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Сегодня в Битцевском лесу читают «Сказки под сосной»
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Сегодня в Битцевском лесу читают «Сказки под сосной» 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
27 июля в 11:00 в экоцентре (на природе) пройдет тематическое занятие для малышей и их родителей. Об этом рассказывается на сайте Мосприроды.
«Сказки под сосной» в экоцентре «Битцевский лес» читают в течение всего лета. Это одно из самых популярных мероприятий у ясеенвцев и гостей района. Приглашаем малышей с родителями почитать вместе с нами экологические сказки. Будем разгадывать загадки и обсуждать прочитанное! Мероприятие 3 +. Предварительная запись не требуется, дополнительная информация по телефону: 8-916-306-56-50.
Наш адрес: Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3.
А в 11:30 здесь же собирается группа на квест «Когда я был маленьким». Приглашаем вас принять участие в увлекательном квесте и найти всех «зверей», которые прячутся в лесу. А также узнать взрослое животное или растение по их «детским» описаниям. Мероприятие 8 +. Предварительная запись не требуется, дополнительная информация по телефону: 8-916-306-56-50.
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