Сегодня в Битцевском лесу читают «Сказки под сосной»

27 июля в 11:00 в экоцентре (на природе) пройдет тематическое занятие для малышей и их родителей. Об этом рассказывается на сайте Мосприроды.

«Сказки под сосной» в экоцентре «Битцевский лес» читают в течение всего лета. Это одно из самых популярных мероприятий у ясеенвцев и гостей района. Приглашаем малышей с родителями почитать вместе с нами экологические сказки. Будем разгадывать загадки и обсуждать прочитанное! Мероприятие 3 +. Предварительная запись не требуется, дополнительная информация по телефону: 8-916-306-56-50.

Наш адрес: Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3.

А в 11:30 здесь же собирается группа на квест «Когда я был маленьким». Приглашаем вас принять участие в увлекательном квесте и найти всех «зверей», которые прячутся в лесу. А также узнать взрослое животное или растение по их «детским» описаниям. Мероприятие 8 +. Предварительная запись не требуется, дополнительная информация по телефону: 8-916-306-56-50.