В Ростовской области стали меньше рожать

Как следует из официальных материалов, опубликованных Ростовстатом, за последний год в донском регионе на свет появилось 43,6 тыс. человек. Этот показатель на 11,2% меньше, чем годом ранее. В расчете на 1000 человек населения в Ростовской области родилось 10,3 человек, причем в городских поселениях этот показатель составляет 10,6.

«Из общего числа родившихся 51,6% — это мальчики. Большинство младенцев родилось у матерей в возрасте 20-24 лет (19,6%), 25-29 лет (33,5%) и 30-34 года (27,9%)», — отмечается в данных Ростовстата.

В статистике также отражено, что 80% детей появились на свет в семьях, где родители официально женаты.