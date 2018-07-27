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Это ревность: Гарнер запрещает Аффлеку знакомить детей с новой возлюбленной
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Это ревность: Гарнер запрещает Аффлеку знакомить детей с новой возлюбленной 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Бен Аффлек не смешивает свой роман с продюсером Линдси Шукус и общение с тремя детьми, и причина этому — экс-супруга Дженнифер Гарнер.
46-летняя Гарнер и 45-летний Аффлек расстались в 2015 году после 10 лет брака. У них трое детей: 12-летняя Вайолет, 9-летняя Серафина и 6-летний Самуэль.
— рассказал анонимный друг экс-пары в беседе с Us Weekly. Несмотря на то, что, по официальной версии, Аффлек завел отношения с Шукус после того, как актеры подали на развод, инсайдеры рассказывают другое. Вероятно, роман начался еще в 2014 году, поэтому Дженнифер Гарнер и не желает видеть Линдси Шукус возле детей.
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Фото:Instagram, East News
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