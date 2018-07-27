Это ревность: Гарнер запрещает Аффлеку знакомить детей с новой возлюбленной

46-летняя Гарнер и 45-летний Аффлек расстались в 2015 году после 10 лет брака. У них трое детей: 12-летняя Вайолет, 9-летняя Серафина и 6-летний Самуэль.

— рассказал анонимный друг экс-пары в беседе с Us Weekly. Несмотря на то, что, по официальной версии, Аффлек завел отношения с Шукус после того, как актеры подали на развод, инсайдеры рассказывают другое. Вероятно, роман начался еще в 2014 году, поэтому Дженнифер Гарнер и не желает видеть Линдси Шукус возле детей.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, East News