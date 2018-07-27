В Кирове из окна второго этажа выпала двухлетняя девочка

В полицию поступило сообщение из Кировского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии о том, что к ним поступил двухлетний ребенок.

Стало известно, что девочка выпала со второго этажа дома на ул. Цеховой г. Кирова.

«Ребенок залез на подоконник и руками оперся на москитную сетку, вместе с которой и выпал. По информации врачей, девочка здорова и уже находится дома», — сообщили в УМВД по Кировской области.

Напомним, 12 июля в Кирове в районе завода ОЦМ ребенок также выпал из окна второго этажа.

Фото — tengrinews.kz