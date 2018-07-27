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В Кирове из окна второго этажа выпала двухлетняя девочка
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В Кирове из окна второго этажа выпала двухлетняя девочка 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В полицию поступило сообщение из Кировского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии о том, что к ним поступил двухлетний ребенок.
Стало известно, что девочка выпала со второго этажа дома на ул. Цеховой г. Кирова.
«Ребенок залез на подоконник и руками оперся на москитную сетку, вместе с которой и выпал. По информации врачей, девочка здорова и уже находится дома», — сообщили в УМВД по Кировской области.
Напомним, 12 июля в Кирове в районе завода ОЦМ ребенок также выпал из окна второго этажа.
Фото — tengrinews.kz
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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