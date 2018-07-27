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Все штаты США разрешили женщинам публично кормить младенцев грудью
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Все штаты США разрешили женщинам публично кормить младенцев грудью 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Айдахо и Юта официально стали последними штатами США, которые разрешили женщинам кормить ребенка грудью в общественных местах.
Долгое время публичное кормление в США наказывалось штрафами. Теперь во всех 50 штатах действуют законы, защищающие право матерей кормить младенцев везде, где это необходимо, сообщает babble.com.
В штате Юта законопроект был принят только после того, как была внесена поправка — женщина должна прикрывать грудь во время кормления ребенка в общественном месте. Один депутат проголосовал против, заявив, что ему некомфортно на это смотреть, просто не нравится. В Айдахо закон приняли единогласно.
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