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В Воронежской области умер 4-летний пассажир поезда
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В Воронежской области умер 4-летний пассажир поезда 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Мальчика экстренно доставили в больницу, но спасти не удалось. В Воронежской области 4-летнего заболевшего мальчика экстренно сняли с пассажирского поезда в Лисках в 17:39 четверга, 26 июля. Скорая помощь доставила его в районную больницу, врачи которой оценили состояние ребёнка как крайне тяжёлое, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение, медики незамедлительно начали лечение, которое было согласовано по телемедицинской связи с реаниматологом инфекционного отделения ОДКБ №2. По словам врачей, болезнь протекала тяжело и стремительно. Была применена вся возможная терапия, но спасти ребёнка, к сожалению, не удалось. Какое именно заболевание стало причиной смерти мальчика, в облздраве не уточнили. Екатерина Трещикова
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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