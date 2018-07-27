Как помочь ребенку хорошо начать учебный год?

Для родителей настает волнительный период. Впереди 1 сентября, а значит стоит побеспокоиться об успеваемости ребенка. По статистике только каждый десятый школьник не испытывает проблем в обучении, остальные сталкиваются с трудностями, что особенно это ощутимо в начальной школе. Как помочь своему ребенку? С этим вопросом, мы обратились к руководителю центров развития интеллектаРогачевой Елене Сергеевне (Master of art, Manchester University, UK).

Самое лучшее — не давать ребенку расслабляться на каникулах. Все прекрасно знают, что за лето ребенка бывает просто не узнать, кажется что он забыл все! Это связано с нейрогенезом, который идет очень активно в этом возрасте.

Что делать? Уделять достаточно времени когнитивным тренировкам. Дома ребенок вряд ли сможет быть усидчивым. Он будет постоянно отвлекаться, поэтому мы рекомендуем занятия в центрах Seven Kids.

Специально для помощи ученикам начальной школы мы создали курс «Интенсивное развитие памяти и скорости чтения». Он поможет не только подготовить ребенка к новому учебному году, но и научит правильно запоминать информацию, проработает технику чтения и поможет повторить математику. Курс составлен на основе исследований Европейской школы когнитивных наук. Кстати, в Ульяновске он пользуется большой популярностью у родителей. Уже более ста детей прошли его и улучшили свои навыки, а родители высоко оценили результаты.

Также рекомендуем наш курс «Ментальная Арифметика»— наверное, самый популярный метод развития детей во всем мире. На сегодняшний день его используют в 52 странах мира, и это неудивительно, ведь ученые доказали, что занятия Ментальной Арифметикой как бы «активируют» мозг, причем и правое, и левое полушарие. Поэтому дети начинают лучше учиться, становятся более сообразительными, лучше справляются с нагрузками и намного легче осваивают второй язык.

В настоящий момент открыто два офиса в Ульяновске, готовится к открытию третий.

Ул. Карбышева 2а (Новый город)

Ул. Рябикова 70 корп.2 Успейте подготовить своего ребенка к новому учебному году. Самое время начать. Запишитесь на Бесплатный урок (тел. 716-716), и специалисты центров Seven Kids протестируют доминирующий вид памяти Вашего ребенка и проверят технику чтения.

Sevenkids.ru Тел. 716-716 vk.com/sevenkids_ulyanovsk

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