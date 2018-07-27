Что делать, если потерялся ребёнок?

Куда обращаться, если ребёнок пропал на улице или сбежал из дома?

Если вы потеряли ребёнка в общественном месте и не можете найти его в течение 5-10 минут, стоит обратиться к охране или сотруднику полиции , рассказали в МВД по Северной Осетии-Алании.

Полицейские попросят ваш паспорт и документы, в которых содержатся сведения о ребёнке. Вам нужно будет описать приметы пропавшего: рост, телосложение, цвет волос, черты лица. Если у ребёнка есть особые приметы, например, шрамы или родимые пятна, обязательно сообщите о них. Не будет лишним вспомнить, во что был одет ребёнок: какого цвета его футболка или куртка, какие рисунки изображены на рюкзаке. Фотография значительно облегчит поиски, поэтому не стесняйтесь фотографировать ребёнка почаще.

Если вы подозреваете, что ребёнок сбежал из дома, вам придётся рассказать полицейским о его друзьях и увлечениях, конфликтах в семье и школе. Обязательно проверьте, на месте ли ценные вещи, деньги, тёплая одежда и документы пропавшего. Свяжитесь с его друзьями и их родителями: вероятнее всего, беглец будет просить приютить его своё ближайшее окружение.