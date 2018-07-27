Где маме найти время: 6 советов, которые работают

Вам не кажется, что это просто чудо, что человечество, в принципе, выжило? Ведь если послушать людей, ставших родителями, то большая их часть с тяжким вздохом будет рассказывать о своей крайне печальной доле: о вечных недосыпах, о нехватке времени на себя, о невозможности заняться хоть какими-то (не то чтобы любимыми) делами, а когда дети подрастают — начинаются жалобы на неблагодарность отпрысков и их неуправляемость. Неужели всё так тяжело? Давайте попробуем найти выход, чтобы из жизни ушло ощущение безысходности из-за реальной или кажущейся нехватки времени.

Совет 1: Цените то, что вы делаете

Замечали, что рассказывая о пережитых событиях или чувствах, мы несколько хватаем через край в описаниях? Не жалеем красок, чтобы слушатель ощутил то, что чувствовали мы, не скупимся на гиперболы, ну и иногда преувеличиваем — для полноты ощущений. Это не самообман и не желание произвести впечатление. Это нормальное свойство человеческой психологии. Так и с нехваткой времени. Зачастую мы начинаем рассказывать о том, как тяжело с ребёнком, просто для того, чтобы окружающие стали нас больше ценить. Не стоит это того. Цените то, что вы делаете, не оглядываясь на мнение окружающих.

Совет 2: Позвольте себе уставать

Да-да, именно уставать. Если вы будете делать вид, что вы всемогущи, и отдых вам не нужен, то очень скоро вы выдохнетесь настолько, что даже на самые обычные дела будете тратить в три раза больше времени.

Совет 3: Совершенства нет и не надо

Каждая молодая мама с жаром примеряет на себя образ «Леди Совершенство». Идеальная хозяйка? Идеальная мама? Идеальная жена? И ещё немного бизнес-леди? «Легко!», — думают молодые мамы, и всё равно через довольно короткий промежуток времени проваливаются в омут вечной нехватки времени. Потому что совершенства нет. И не нужно пытаться доказать обратное. Выход простой: или уменьшайте количество обязанностей, взятых на себя, или снижайте планку требований к их исполнению.

Совет 4: Переоценка ценностей

Вы привыкли к тому, что в раковине никогда не копится грязная посуда и гордитесь выглаженным до идеальности (и тут эта идеальность!) постельным бельём? Похвально! Но подумайте, сколько времени уходит на эти действия. Вы уверены, что сейчас это так же важно, как раньше?

Может, стоит сделать выбор в пользу другого: погулять, сходить без детей в кино, почитать книгу. Ведь в доме, где есть ребёнок/дети, идеальный порядок не задерживается дольше 5 минут. Так стоит ли биться за него всеми силами?

Совет 5: Прекратите жаловаться

Знаете, кому очень нравится жаловаться на свою нелёгкую жизнь? Тем самым классическим бабушкам у подъезда, которые так любят перемывать косточки в равной степени и соседкам, и статусным олигархам. Вы всегда с лёгкой усмешкой относились к таким персонажам? Тогда не уподобляйтесь им и прекратите жаловаться на свою родительскую долю. Так вы освободите и время, и энергию, для того, чтобы всё успевать.

Совет 6: Не возводите в культ свою роль

Дети, как и взрослые, неидеальные создания. Не бывает так, что ребёнок никогда не болеет, всегда слушается, не шалит. Нормальный малыш и плачет, и капризничает, и спорит с родителями. Вас об этом не предупреждали? Ну, так вы уже и сами в этом убедились, на собственном примере.

Поверьте, и дети подруги, которые вам кажутся такими спокойными по сравнению с собственными, тоже устраивают ей сцены, и порой с ними невозможно договориться. Отсюда и вывод, что «работа мамой» — это всегда сложно, но вполне естественно. Цените то, что выделаете (см. пункт 1), но не возводите свою роль мамы в культ. Ведь дети — это прекрасно.