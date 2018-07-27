За два месяца лупил 14 раз: отчим, до смерти забивший дочку, услышал приговор

Девочка умерла в апреле

Отчим, до смерти забивший двухлетнюю девочку, услышал приговор. Ему назначили 12 лет колонии строгого режима . Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Напомним, несчастная девочка оказалась в реанимации в январе этого года после того, как её жестоко избил отчим. Врачи были в шоке: на теле малышки практически не осталось живого места. Тогда 25-летнего мужчину задержали. Он пояснил, что таким образом воспитывает дочь. За жизнь девочки боролись три месяца. Но, к сожалению, ребёнок умер в апреле, не приходя в сознание.

— Установлено, что мужчина начал жить вместе с мамой погибшей девочки в ноябре 2017 года. С этого же времени он постоянно, не менее 14 раз, избивал девочку ремнём и руками, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.