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За два месяца лупил 14 раз: отчим, до смерти забивший дочку, услышал приговор
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За два месяца лупил 14 раз: отчим, до смерти забивший дочку, услышал приговор 

76.ru 41 минуту назад
Фото: 76.ru
Девочка умерла в апреле
Отчим, до смерти забивший двухлетнюю девочку, услышал приговор. Ему назначили 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Напомним, несчастная девочка оказалась в реанимации в январе этого года после того, как её жестоко избил отчим. Врачи были в шоке: на теле малышки практически не осталось живого места. Тогда 25-летнего мужчину задержали. Он пояснил, что таким образом воспитывает дочь. За жизнь девочки боролись три месяца. Но, к сожалению, ребёнок умер в апреле, не приходя в сознание.
— Установлено, что мужчина начал жить вместе с мамой погибшей девочки в ноябре 2017 года. С этого же времени он постоянно, не менее 14 раз, избивал девочку ремнём и руками, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Непонятно, что в это время делала мать девочки. Как она могла жить с человеком, который издевается над ребёнком? Сразу после трагедии женщину пригласили на федеральный канал, где она покрывала своего любимого мужчину. Она, кстати, тоже ответит за свои действия. Сейчас маму девочки проверяют следователи и прокуратура.
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