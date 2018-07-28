Дочь Джигана рассмешила реакцией на подарок папы ее сестре

Девочка не смогла скрыть своих эмоций.

Старшей дочери известного рэпера Джигана и дизайнера, модели Оксаны Самойловой Ариеле вчера, 27 июля, исполнилось 7 лет. Конечно, звездная семья отметила это событие с размахом, устроив для девочки прекрасный праздник, задарив ее подарками и украсив двор дома с помощью профессиональных декораторов. Однако, как оказалось, не все были рады празднику. Средняя дочь Джигана Лея тоже очень хотела внимания и подарков. Но вчера все было организовано исключительно для Ариелы. В результате, в Instagram Оксаны Самойловой появилось забавное видео о том, как искренне и с завистью Лея отреагировала на подарок Джигана Ариеле в день рождения. Папа вручил дочке собственный чемоданчик с косметикой.

Когда ты не умеешь скрывать свои истинные эмоции и очень «рад» за сестру😂😂😂🎁🎉. Лея такая Лея,

— подписала ролик жена рэпера.

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

27 Июл 2018 в 10:07 PDT «Лея может не переживать, все равно вместе будут пользоваться 😂😂😂», «Я час ходила сама по себе смеялась после просмотра, раз 5 точно пересматривала», «Это хит!», «Хахахаха, я не могу. 😂😂😂😂 Уже раз 30 пересматриваю», «Такая смешная», «😂😂😂 Лея сделала мой день!» — не удержались от комментариев поклонники. Многие из них оставляли просто смеющиеся смайлики под фото. Реакция девочки рассмешила многих. А некоторые отметили, что их дети также реагируют на дни рождения друг друга.

Наша гордость, наша красотка, наша любовь))) 7 лет назад ты сделала нас настоящей семьей))❤️с днём рождения доченька))🤗🤗🤗мы все тебя очень сильно любим🎁🎉❤️

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

27 Июл 2018 в 8:53 PDT Напомним, Джиган и Оксана поженились в декабре 2012 года. Ранее звездные родители воспитывали двоих детей: старшую дочь Ариелу, родившуюся в 2011 году, и младшую Лею, которая появилась на свет осенью 2014 года. Третья дочь Майя появилась на свет в день рождения Оксаны. Жена Джигана очень любит свою семью и часто делится различными видео и фото из жизни близких в соцсетях.

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

27 Апр 2018 в 7:49 PDT Фото: Instagram / @samoylovaoxana

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