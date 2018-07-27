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За сутки в Санкт-Петербурге двое детей выпали из окон
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За сутки в Санкт-Петербурге двое детей выпали из окон 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге за сутки из окон выпали два ребенка — мальчики трех и четырех лет.
Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам детей в регионе. Один из инцидентов произошел на Левашовском проспекте. Четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа. К счастью, ребенок выжил. Врачи диагностировали у него сотрясение, растяжение и компрессионный перелом.
Второй случай произошел на улице Раевского. Трехлетний мальчик упал с третьего этажа. Мать не заметила, как ребенок по велосипеду залез на подоконник, свесил ноги и соскользнул вниз. Она попыталась схватить его, но не успела. Сейчас мальчик находится в реанимации.
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