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Аист прилетел: в Самарской области родились 16 074 младенца
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Аист прилетел: в Самарской области родились 16 074 младенца 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Чаще всего из роддомов родители забирали мальчиков
С начала года в Самарской области родилось на 1,8% больше мальчиков, чем девочек. Об этом сообщили в региональном правительстве.
— В первом полугодии в области появились на свет 16 074 младенца, — пояснили в белом доме. — При этом больше всего актов о рождении составили в отношении вторых детей — 6686 (41,8%), а первенцы только на втором месте — 6192 (38,7%). 2277 детей оказались третьими в своих семьях, 569 — четвертыми, и 290 — пятыми и последующими.
Как рассказали в областном правительстве, с начала года в 209 семьях родились двойни, а в трёх — тройни. Еще 212 пар стали родителями близнецов.
Также с начала года жители 63-го региона заключили 569 браков с иностранцами из 34 государств. На первом месте оказались страны СНГ — 506 свадеб, на втором — Вьетнам (20 актов), на третьем — Грузия (16 браков). С гражданами Нигерии заключили 3 брака, ФРГ и Туниса — 2. Столько же браков заключили с лицами без гражданства. С жителями Бразилии, Кореи, Великобритании, Венгрии, Египта, Конго, Индии, Испании, Италии, Китая, Ливана, Ливии, Нидерландов, Перу, Сербии, США, Турции, Швейцарии и Латвии зарегистрировали по 1 акту.
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