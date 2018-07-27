Волгоградцев приглашают на «Чемпионат ползунков-2018»

В Волгограде 1 августа пройдет «Чемпионат ползунков-2018» для детей в возрасте от шести месяцев до трех лет. Пройдет он в ТРЦ «Акварель».

Как сообщают организаторы, для участников предусмотрены три возрастные группы: 1) 6-12 месяцев (дети преодолевает расстояние ползком); 2) 13 — 18 месяцев (дети преодолевают дистанцию шагом-бегом); 3) 19–36 месяцев (ребенок сидит на спине одного из родителей, ползущего на четвереньках).

Отметим, что кроме соревнований участников ждут: программа с участием аниматоров, шоу живых ежиков, мастер-классы для детей от центров развития, музыкальные паузы, конкурс family look, соревнования болельщиков, игровые локации для малышей, фотозона, шоу мыльных пузырей. Отметим, что на чемпионате будет оборудована зона для кормления грудничков.