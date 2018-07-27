Ребенок выжил после падения с восьмого этажа 

26 июля из окна девятиэтажке в городе Сосенском Козельского района вместе с москитной сеткой, на которую она облокотилась, выпала маленькая девочка. К счастью для девочки, под окнами квартиры на восьмом этаже, где она живет, была цветочная клумба. Она смягчила удар и ребенок остался жив. Девочка, которой недавно исполнился год и девять месяцев, была доставлена в больницу, сейчас ее состояние оценивается как стабильное Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, в тот момент, когда произошел несчастный случай, в квартире находилась бабушка девочки. Она в ванной стирала вещи внучки. Сейчас СКР проводит процессуальную проверку, выясняются обстоятельства этого ЧП.