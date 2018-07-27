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Ирина Шейк рассказала, как ее мама и Брэдли Купер относятся друг к другу
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Ирина Шейк рассказала, как ее мама и Брэдли Купер относятся друг к другу 

Sunmag 54 минуты назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
В прошлом марте у Ирины Шейк и Брэдли Купера родилась очаровательная девочка по имени Лея де Сен, и почти сразу же стало понятно, что в нянях родители нуждаться не будут: супермодель смогла вернуться к работе очень быстро, ведь, чтобы помочь дочери ухаживать за малышкой, мама Ирины Ольга перебралась в Калифорнию.
«Моей дочке повезло, ведь у нее две замечательные бабушки: моя мама и Глория, мама Брэдли. Они отлично ладят, как и я с Глорией», — рассказала Ирина в интервью.
По мнению Ирины, не столь важно, когда именно появятся дети. Главное — найти идеального партнера. «Моя сестра родила первого ребенка в 22 года, и для нее это было идеальное время, — рассказывала модель спустя некоторое время после появления Леи на свет. — Я в 31 год стала матерью и полагаю, это тоже идеальное время для меня. Я считаю, что семья и близкие вообще единственный смысл нашего существования в мире. Мне повезло родиться в дружной и крепкой семье. Родители прожили 20 лет, пока отец не умер. Но пример их жизни и семейного счастья, несмотря на все бытовые трудности, навсегда остался передо мной».
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