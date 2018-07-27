«Я потеряла себя»: честные размышления мам

Материнство не только приносит радость, но и является источником тревог и постоянной усталости. Мы безоговорочно любим своих детей, но иногда задумываемся о том, какой была бы наша жизнь без них.

Пользователи портала Reddit искренне и откровенно ответили на вопрос "Вы когда-нибудь жалели о том, что у вас есть дети?".

Самые интересные рассказы женщин о том, как изменилась их жизнь после рождения детей, — в нашей подборке.

"Я жалею о том, что завела детей несколько раз в день. И я задыхаюсь от любви к ним также часто. Мне нравятся мои дети, но иногда не нравится их мама".

"Сейчас уже не жалею, но раньше очень часто. Я сделала все, что могла, и мой сын очень хороший человек, но я была бы намного счастливее, будучи свободной от детей".

"Я не понимала, как сильно меня измучает воспитание детей. И мой супруг оказался не так полезен в этом вопросе, как я думала. Мне очень жаль, что я не узнала себя лучше, прежде чем стала матерью".

"Я выросла, ничего не понимая в воспитании, и была не готова

к беспокойству, стрессу и проблемам, связанным с ответственностью и заботой о другом человеке (часто при очень небольшой поддержке со стороны других)".

"Я люблю своих детей, но моя жизнь была гораздо легче, когда у меня был только один ребенок. Сейчас у меня еще два".

"Мне 39 лет, у меня двое детей, муж, дом и достойная работа. И я не понимаю, ради чего живу".

"Когда он крошечный, и вы спали четыре часа за последние три дня, вы сожалеете о том, что у вас есть ребенок. Но потом вы снова встаете, меняете подгузник, кормите и обнимаете его".

"Моя дочь — весь мой мир, и я люблю всем сердцем, но да, я все еще сожалею о ее рождении".

"Моя жизнь изменилась на 100%, и это была непростая корректировка. Ей почти три, и я только сейчас начинаю собирать обломки своего старого «я» снова".

"Я потеряла себя в материнстве и грудном кормлении, которое само по себе даже красиво, но все эти изменения еще очень болезненны для меня".