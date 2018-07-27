Ещё
Жена Овечкина объяснила решение рожать в США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена Овечкина объяснила решение рожать в США 

SPORT24.ru 1 час назад
Жена игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия пояснила, что будет рожать ребенка в США, так как там работает ее муж. Девушка находится на девятом месяце беременности, роды намечены на середину августа. Александр и Анастасия сейчас находятся в Вашингтоне.
«Очень много вопросов на эту тему. Так как мой муж работает в Америке, в те сроки, когда мне ставят роды, ему нужно находиться здесь. Для меня главное, чтобы в этот день он был рядом, только поэтому мы приняли решение рожать в Америке. В любом случае наш ребёнок будет русским», — написала Овечкина в «Инстаграме».
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, все эти годы он провел в составе «Вашингтона», не считая приезда в московское «Динамо» в сезон локаута (2012/13). В прошедшем сезоне он впервые в карьере привел «Кэпиталз» к победе в чемпионате.
SPORT24.ru: последние новости
25-летний Ахмед Муса в третий раз стал отцом Геймер бросил модель Playboy ради игры в Call of Duty Мейвезер и рэпер 50 Cent устроили перепалку в соцсетях
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самую красивую девочку нашли в Нигерии7
«Как бабушка на пляже»: Шэрон Стоун устала2
Как живут брошенные жены знаменитостей
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой6
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену18
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение