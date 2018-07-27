Жена Овечкина объяснила решение рожать в США

Жена игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия пояснила, что будет рожать ребенка в США, так как там работает ее муж. Девушка находится на девятом месяце беременности, роды намечены на середину августа. Александр и Анастасия сейчас находятся в Вашингтоне.

«Очень много вопросов на эту тему. Так как мой муж работает в Америке, в те сроки, когда мне ставят роды, ему нужно находиться здесь. Для меня главное, чтобы в этот день он был рядом, только поэтому мы приняли решение рожать в Америке. В любом случае наш ребёнок будет русским», — написала Овечкина в «Инстаграме».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, все эти годы он провел в составе «Вашингтона», не считая приезда в московское «Динамо» в сезон локаута (2012/13). В прошедшем сезоне он впервые в карьере привел «Кэпиталз» к победе в чемпионате.