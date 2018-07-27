В большой семье: советы по материнству от Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон может по праву считаться современной матерью, балансирующей между семейной жизнью, карьерой и идеальным образом на публике. Не было еще ни одного события, на котором герцогиня Кембриджская появилась бы в неподобающем виде. Ее стиль и изящество могут служить примером всем начинающим матерям и женам, а фотографии, показывающие самые счастливые моменты из жизни представительницы королевской семьи, можно считать материальным доказательством ее женского успеха.

Мы решили узнать о том, как Кейт Миддлтон совмещает все важные для любой современной женщины сферы и остается любимицей публики вот уже не первый год. Иными словами, выделить несколько полезных советов для начинающих матерей на реальном примере герцогини.

1. Не стоит перекладывать ответственность за детей

Несмотря на королевскую традицию доверять воспитание детей квалифицированным няням, Кейт Миддлтон настояла на том, чтобы воспитание детей полностью лежало на ее плечах. Не переставая появляться на публике и участвуя в важных мероприятиях государства, Кэйт по-прежнему самостоятельно ухаживает за сыном и дочерью. Даже учитывая то, что для Шарлотты королевская семья все же наняла няню, Кейт старается как можно чаще проводить время с дочерью самостоятельно, отдавая себя по максимуму во время прогулок и другого семейного досуга. По мнению герцогини, только таким образом можно создать прочную связь с ребенком и вынести как можно больше пользы из совместного времяпровождения.

2. Необходимо защищать личную жизнь своих детей

Несмотря на то, что Кейт часто появляется с детьми в публичных местах, она знает, когда нужно сказать «нет» и как защитить свою семью от излишнего внимания папарацци. В этом Кейт помогает ее муж — Принц Уильям . По ее мнению, уметь оградить своих детей от ненужного окружения и сохранить право на личное пространство семьи важно не только для женщин, активно участвующих в общественной жизни.

3. Счастливые моменты нужно фотографировать

Кейт Миддлтон рассказывает, что своим навыкам фотографии она обязана частому использованию социальных сетей. По ее мнению, делать удачные снимки — это дело семейное. Герцогиня считает, что фотографии — неотъемлемая часть жизни семьи, ведь в них запечатлены самые яркие и счастливые моменты, о которых можно будет вспомнить, когда дети вырастут. Будучи женой и матерью, Кейт считает, что именно на ней лежит ответственность создавать благополучный образ королевской семьи. Отличный пример того, как женщина стремится поделиться радостью, но при этом защищает своих близких.

4. Свидания с мужем — важная часть жизни

Любая молодая семья должна помнить о необходимости проводить время вдали от детей и домашних обязанностей, чтобы укрепить свои отношения и поддерживать романтику и страсть. По мнению Кэйт, время, проведенное с мужем, — это важная часть жизни, поэтому необходимо ценить каждое событие и принимать участие в его организации. По фотографиям кажется, что Кэйт очень повезло с мужем. Принц Уильям появляется с женой на таких событиях, как баскетбольный матч, премьера фильма посреди недели и даже открытие местного паба. Регулярные свидания без детей помогают поддержать брак и отношения между супругами. Этот совет стоит взять на заметку.

5. Нет ничего плохого в том, чтобы переехать в более тихое место

Кейт и Уильям делают очень много для того, чтобы держать свою личную жизнь вдали от общественной суеты. По мнению Кейт, переезд в пригород может дать детям возможность наслаждаться детством, ведь в таких местах всегда есть множество полезных занятий, которыми они могут увлечься. Переезд вовсе не значит, что молодости пришел конец и теперь вы обязаны все время сидеть дома. Активную жизнь себе и своим детям можно устроить как в городе, так и в мегаполисе, но если выпадает возможность сменить каменные джунгли на тихий и живописный пригород, не бойтесь ее использовать.

6. Между вами и родственниками мужа должна быть грань

Для Кейт Миддлтон свидания с родственниками — это практически правило. Необходимо проводить грань между обязанностями матери и желанием королевской семьи решать все проблемы самостоятельно. Пусть Кейт и позволила родным Уильяма забирать ее из роддома вместо того, чтобы нанять шофера, но Рождество дети встречают с родителями Кейт. Разумеется, в ситуации, когда вы — герцогиня, которой необходимо подчиняться вековым традициям королевской семьи, принимать подобные решения очень сложно, но Кейт стоит на своем. Чтобы конфликты между родственниками не принесли вреда вашей семейной жизни, необходимо устанавливать нерушимые правила и во многом брать ответственность на себя.

7. Но не стоит пренебрегать помощью

Несмотря на то, что Кэтрин — сильная и уверенная в себе мать, она не брезгует тем, чтобы обратиться за советом уже к своей маме или принять помощь от близких людей. Не стоит пренебрегать вниманием и взваливать абсолютно всё на свои плечи. Очень часто совет или замечание родителей помогают укрепить не только семейную, но и романтическую жизнь. Кейт считает, что современная мать должна доверять своим родственникам и уметь делегировать домашние дела без вреда для своей собственной семьи.