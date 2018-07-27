Полицейские нашли в Евпатории пропавшего несовершеннолетнего симферопольца

В дежурную часть УМВД России по г. Симферополю поступило сообщение от родителей 12-летнего мальчика о том, что ребенок 21 июля ушел из дома и не вернулся.

На поиски пропавшего был ориентирован личный состав симферопольской полиции. Ориентировки с приметами мальчика были направлены во все органы внутренних дел Республики Крым. Помощь в распространении информации о пропавшем ребенке оказали представители СМИ и пользователи социальных сетей.

27 июля в полицию позвонил житель Евпатории, который сообщил, что видел похожего по приметам подростка без сопровождения взрослых на одной из улиц города. Выехавшие на вызов полицейские и родители пропавшего нашли юного беглеца.

За время нахождения вне дома в отношении несовершеннолетнего никаких противоправных деяний совершено не было.

Установлено, что мальчик ранее уже уходил самовольно с места проживания.

В настоящее время с ребенком и его родителями полицейскими проводятся профилактические беды.