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Полицейские нашли в Евпатории пропавшего несовершеннолетнего симферопольца
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Полицейские нашли в Евпатории пропавшего несовершеннолетнего симферопольца 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
В дежурную часть УМВД России по г. Симферополю поступило сообщение от родителей 12-летнего мальчика о том, что ребенок 21 июля ушел из дома и не вернулся.
На поиски пропавшего был ориентирован личный состав симферопольской полиции. Ориентировки с приметами мальчика были направлены во все органы внутренних дел Республики Крым. Помощь в распространении информации о пропавшем ребенке оказали представители СМИ и пользователи социальных сетей.
27 июля в полицию позвонил житель Евпатории, который сообщил, что видел похожего по приметам подростка без сопровождения взрослых на одной из улиц города. Выехавшие на вызов полицейские и родители пропавшего нашли юного беглеца.
За время нахождения вне дома в отношении несовершеннолетнего никаких противоправных деяний совершено не было.
Установлено, что мальчик ранее уже уходил самовольно с места проживания.
В настоящее время с ребенком и его родителями полицейскими проводятся профилактические беды.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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